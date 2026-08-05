Инвесторам объяснили, почему стоит пересмотреть тактику работы с золотом

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Традиционная модель "тихой гавани" дает сбой: эскалация на Ближнем Востоке не толкает цены на золото вверх, а наоборот — сопровождается устойчивым снижением котировок. Как пояснил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, рынок фокусируется не на самом геополитическом риске, а на его инфляционных последствиях.Ключевое давление на золото оказывает пересмотр ожиданий по монетарной политике ФРС. Рост нефтяных цен из-за угроз в Ормузском проливе усиливает инфляционные риски, вынуждая участников рынка отодвигать сроки смягчения денежно-кредитной политики", - рассказал аналитик. Первое заседание под председательством нового главы регулятора Уорша подтвердило это: ставка сохранена на уровне 3,5–3,75%, что фактически замораживает надежды на скорое снижение стоимости денег.В итоге высокодоходные облигации и депозиты перевешивают для инвесторов риски нестабильности, а золото, не приносящее процентного дохода, в такой ситуации проигрывает. Однако списывать драгметалл со счетов рано: центробанки продолжают наращивать его долю в резервах, а приближающиеся промежуточные выборы в США могут добавить политической турбулентности, традиционно повышающей спрос на защитные активы.По словам аналитика, текущие цены уже в значительной степени заложили в себя пессимистичный сценарий по ставкам, что ограничивает потенциал дальнейшего падения. Оптимальной стратегией он считает постепенное накопление позиций на нынешних уровнях с горизонтом инвестирования от 12 месяцев, сохраняя золото как элемент диверсификации, но требуя более взвешенного подхода.
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40
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40
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5
4.7
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мнения аналитиков, биржевые цены на золото, ормузский пролив, инвестиции
Мнения аналитиков, биржевые цены на золото, Ормузский пролив, инвестиции
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Традиционная модель "тихой гавани" дает сбой: эскалация на Ближнем Востоке не толкает цены на золото вверх, а наоборот — сопровождается устойчивым снижением котировок. Как пояснил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, рынок фокусируется не на самом геополитическом риске, а на его инфляционных последствиях.
Ключевое давление на золото оказывает пересмотр ожиданий по монетарной политике ФРС.
Рост нефтяных цен из-за угроз в Ормузском проливе усиливает инфляционные риски, вынуждая участников рынка отодвигать сроки смягчения денежно-кредитной политики", - рассказал аналитик.
Первое заседание под председательством нового главы регулятора Уорша подтвердило это: ставка сохранена на уровне 3,5–3,75%, что фактически замораживает надежды на скорое снижение стоимости денег.
Спрос мировых центробанков на золото по итогам года замедлится
30 июля, 10:44
В итоге высокодоходные облигации и депозиты перевешивают для инвесторов риски нестабильности, а золото, не приносящее процентного дохода, в такой ситуации проигрывает. Однако списывать драгметалл со счетов рано: центробанки продолжают наращивать его долю в резервах, а приближающиеся промежуточные выборы в США могут добавить политической турбулентности, традиционно повышающей спрос на защитные активы.
По словам аналитика, текущие цены уже в значительной степени заложили в себя пессимистичный сценарий по ставкам, что ограничивает потенциал дальнейшего падения. Оптимальной стратегией он считает постепенное накопление позиций на нынешних уровнях с горизонтом инвестирования от 12 месяцев, сохраняя золото как элемент диверсификации, но требуя более взвешенного подхода.
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