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На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС

На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС - 05.08.2026, ПРАЙМ

На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС

На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к атомной электростанции "Чернаводэ" после снижения уровня реки, сообщил в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:32+0300

2026-08-05T12:32+0300

2026-08-05T12:33+0300

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КИШИНЕВ, 5 авг – ПРАЙМ. На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к атомной электростанции "Чернаводэ" после снижения уровня реки, сообщил в среду бухарестский телеканал Digi24. Ранее в Румынии начали работы по разрушению подводной скалы снижения уровня Дуная, которое создало риск уменьшения притока воды, необходимой для охлаждения энергоблоков атомной электростанции "Чернаводэ". По данным телеканала, две баржи затопят в районе Пыржоя на Старом Дунае, еще две доставили из города Галац. По оценке специалистов, затопление барж позволит увеличить объем воды, поступающей к АЭС. После частичного разрушения скального образования Пыржоя уровень воды сначала удалось стабилизировать, а затем повысить примерно на два сантиметра. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.

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мировая экономика, румыния