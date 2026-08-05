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На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС
На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС - 05.08.2026, ПРАЙМ
На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС
На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к атомной электростанции "Чернаводэ" после снижения уровня реки, сообщил в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:32+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг – ПРАЙМ. На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к атомной электростанции "Чернаводэ" после снижения уровня реки, сообщил в среду бухарестский телеканал Digi24. Ранее в Румынии начали работы по разрушению подводной скалы снижения уровня Дуная, которое создало риск уменьшения притока воды, необходимой для охлаждения энергоблоков атомной электростанции "Чернаводэ". По данным телеканала, две баржи затопят в районе Пыржоя на Старом Дунае, еще две доставили из города Галац. По оценке специалистов, затопление барж позволит увеличить объем воды, поступающей к АЭС. После частичного разрушения скального образования Пыржоя уровень воды сначала удалось стабилизировать, а затем повысить примерно на два сантиметра. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
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мировая экономика, румыния
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ
На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к АЭС
Digi24: на Дунае в Румынии затопят 4 баржи для увеличения притока воды к АЭС "Чернаводэ"
КИШИНЕВ, 5 авг – ПРАЙМ. На Дунае в Румынии затопят четыре баржи, чтобы увеличить приток воды к атомной электростанции "Чернаводэ" после снижения уровня реки, сообщил в среду бухарестский телеканал Digi24.
Ранее в Румынии начали работы по разрушению подводной скалы снижения уровня Дуная, которое создало риск уменьшения притока воды, необходимой для охлаждения энергоблоков атомной электростанции "Чернаводэ".
По данным телеканала, две баржи затопят в районе Пыржоя на Старом Дунае, еще две доставили из города Галац.
По оценке специалистов, затопление барж позволит увеличить объем воды, поступающей к АЭС. После частичного разрушения скального образования Пыржоя уровень воды сначала удалось стабилизировать, а затем повысить примерно на два сантиметра.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.