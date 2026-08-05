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Замедление инфляции не делает жизнь в Турции дешевле, заявила экономист

Замедление инфляции не делает жизнь в Турции дешевле, заявила экономист - 05.08.2026, ПРАЙМ

Замедление инфляции не делает жизнь в Турции дешевле, заявила экономист

Некоторое замедление официальной инфляции в Турции пока не приносит гражданам ощутимого облегчения, поскольку цены продолжают расти практически на все основные... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:12+0300

2026-08-05T11:12+0300

2026-08-05T11:15+0300

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АНКАРА, 5 авг — ПРАЙМ. Некоторое замедление официальной инфляции в Турции пока не приносит гражданам ощутимого облегчения, поскольку цены продолжают расти практически на все основные товары и услуги, заявила РИА Новости турецкий экономист Дильруба Ташкын. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в июле индекс потребительских цен в стране вырос на 1,78%, а годовая инфляция замедлилась до 31,75%. Независимые экономисты традиционно оценивают рост стоимости жизни в стране значительно выше официальных показателей, в частности, группа экономистов ENAG подсчитала ее на уровне 50,49%. "Цены в Турции продолжают расти — замедлились лишь темпы их роста. Рассматривать снижение годовой инфляции как достижение устойчивой ценовой стабильности пока преждевременно", — сказала Ташкын. Экономист отметила, что снижение годовой инфляции во многом объясняется эффектом высокой базы, тогда как месячные темпы роста цен остаются слишком высокими для достижения устойчивой ценовой стабильности. По словам Ташкын, если ежемесячная инфляция сохранится на июльском уровне в 1,78%, годовой показатель все равно составит около 23,6%, что значительно выше уровня, который можно считать ценовой стабильностью. Для перехода к однозначной годовой инфляции среднемесячный рост цен должен устойчиво опуститься ниже 0,8%, а для достижения уровня около 5% — приблизиться к 0,4%, подсчитала она. Она подчеркнула, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продукты питания, жилье, транспорт, здравоохранение и образование. По ее словам, именно эти категории расходов сильнее всего отражаются на благосостоянии граждан, особенно семей с низкими и фиксированными доходами. Ташкын также обратила внимание на резкий рост цен в сфере здравоохранения в июле и сохранение высокой базовой инфляции - на уровне около 30%. По ее мнению, это свидетельствует о том, что инфляционное давление в турецкой экономике остается широкомасштабным и не ограничивается отдельными категориями товаров. Экономист отметила, что Турция по-прежнему входит в число стран с самой высокой инфляцией в мире. По ее словам, среди государств, уже опубликовавших последние данные, республика занимает четвертое место после Венесуэлы, Ирана и Аргентины. Ташкын считает, что для дальнейшего снижения уровня инфляции недостаточно одной лишь жесткой кредитно-денежной политики. По ее словам, необходимы бюджетная дисциплина, рост внутреннего производства, повышение производительности, предсказуемая экономическая политика и укрепление доверия к государственным институтам.

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мировая экономика, финансы, турция, венесуэла, иран