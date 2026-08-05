https://1prime.ru/20260805/eldzhey-872035047.html

Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России

Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России - 05.08.2026, ПРАЙМ

Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России

Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:45+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/05/872029972_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_3f93658c937b2f0aeb03d2bfd5a745f4.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Компания "Итэн дрим" была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки", а дополнительные - "производство безалкогольных напитков" и "торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями". Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают сразу три человека: некий Алексей Клочков владеет 27,5% фирмы, предприниматель Виталиус Паулюс - 27,5%, а Элджей - 45% компании. Из документов следует, что руководитель фирмы подал заявление о ликвидации компании, сейчас организация находится в стадии ликвидации. Элджей - российский рэпер, хип-хоп- и поп-исполнитель, актер дубляжа. Широкую известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная совместно с рэпером Feduk в 2017 году.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва