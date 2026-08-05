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Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России
Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России
Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:45+0300
2026-08-05T09:45+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Компания "Итэн дрим" была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки", а дополнительные - "производство безалкогольных напитков" и "торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями". Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают сразу три человека: некий Алексей Клочков владеет 27,5% фирмы, предприниматель Виталиус Паулюс - 27,5%, а Элджей - 45% компании. Из документов следует, что руководитель фирмы подал заявление о ликвидации компании, сейчас организация находится в стадии ликвидации. Элджей - российский рэпер, хип-хоп- и поп-исполнитель, актер дубляжа. Широкую известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная совместно с рэпером Feduk в 2017 году.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
09:45 05.08.2026
 
Компанию рэпера Элджея ликвидируют в России

Компания, соучредителем которой является рэпер Элджей, подала заявление о ликвидации

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Компания "Итэн дрим" была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности - "производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки", а дополнительные - "производство безалкогольных напитков" и "торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями".
Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают сразу три человека: некий Алексей Клочков владеет 27,5% фирмы, предприниматель Виталиус Паулюс - 27,5%, а Элджей - 45% компании.
Из документов следует, что руководитель фирмы подал заявление о ликвидации компании, сейчас организация находится в стадии ликвидации.
Элджей - российский рэпер, хип-хоп- и поп-исполнитель, актер дубляжа. Широкую известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная совместно с рэпером Feduk в 2017 году.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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