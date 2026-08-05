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ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов

ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов - 05.08.2026, ПРАЙМ

ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов

Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:43+0300

2026-08-05T11:43+0300

2026-08-05T11:43+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия. Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности. "Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК слова председателя Урсулы фон дер Ляйен. В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear. С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов. Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева. В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.

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финансы, банки, украина, урсула фон дер ляйен, ес, россия, санкции против рф, активы