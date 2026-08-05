https://1prime.ru/20260805/es-872040633.html
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов
Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:43+0300
2026-08-05T11:43+0300
2026-08-05T11:43+0300
финансы
банки
украина
урсула фон дер ляйен
ес
россия
санкции против рф
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия. Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности. "Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК слова председателя Урсулы фон дер Ляйен. В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear. С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов. Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева. В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.
https://1prime.ru/20260519/tsb--870047199.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c3351c3265a21d5cc20a8f22f2ea905.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, украина, урсула фон дер ляйен, ес, россия, санкции против рф, активы
Финансы, Банки, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ, активы
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России для поддержки Украины
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия.
Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.
"Мы предоставляем Украине
еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК
слова председателя Урсулы фон дер Ляйен
.
В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России
, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear
.
С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов.
Согласно решению ЕС,
95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева.
В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.
ЦБ определится с дальнейшими шагами по замороженным активам в ЕС