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ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов - 05.08.2026, ПРАЙМ
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ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов - 05.08.2026, ПРАЙМ
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов
Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:43+0300
2026-08-05T11:43+0300
финансы
банки
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия. Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности. "Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК слова председателя Урсулы фон дер Ляйен. В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear. С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов. Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева. В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.
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финансы, банки, украина, урсула фон дер ляйен, ес, россия, санкции против рф, активы
Финансы, Банки, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ, активы
11:43 05.08.2026
 
ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов

ЕС получил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России для поддержки Украины

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - ПРАЙМ. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 миллиарда евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины, сообщила Еврокомиссия.
Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.
"Мы предоставляем Украине еще 1,4 миллиарда евро", - цитирует сайт ЕК слова председателя Урсулы фон дер Ляйен.
В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear.
С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 миллиардов евро таких доходов.
Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева.
В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
ЦБ определится с дальнейшими шагами по замороженным активам в ЕС
19 мая, 13:56
 
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