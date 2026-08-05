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"Лицемерные убийцы": в Сети возмутились решению ЕС против России - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Политика
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"Лицемерные убийцы": в Сети возмутились решению ЕС против России
"Лицемерные убийцы": в Сети возмутились решению ЕС против России - 05.08.2026, ПРАЙМ
"Лицемерные убийцы": в Сети возмутились решению ЕС против России
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перечислении Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов вызвало бурную реакцию в... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:42+0300
2026-08-05T16:42+0300
политика
украина
европа
урсула фон дер ляйен
ек
ес
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активы
мировая экономика
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перечислении Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов вызвало бурную реакцию в соцсети X."Вы знаете, что ваш конец настанет в тот момент, когда закончится война на Украине", — написал пользователь под ником Mario ZNA."ЕС и вы должны оплатить весь ущерб, нанесенный России", — добавил юзер под именем Peter Uggla.Пользователи также посоветовали главе ЕК больше времени уделять проблемам Европы, а не Украины."Вы сжигаете украинцев и Украину заживо ради собственных интересов. &lt;…&gt; Я прекрасно знаю вашу двуличную политику. Лицемерные убийцы", — возмутился подписчик под псевдонимом Khaksar.По мнению других пользователей, Европа из-за таких решений теряет не только деньги, но и свою независимость."Фон дер Ляйен снова лжет — теперь это слишком очевидно. Эта война затягивается людьми, которые наживают на ней слишком много денег, и к тому же отвлекает внимание от и без того плачевного положения Европы в вопросах миграции и финансов. Украинцы и русские расплачиваются за эту жадность и обман потерянными жизнями", — констатировал юзер под ником Billy Butcher.Москва не раз называла блокировку российских госактивов и использование доходов от них незаконными. В Кремле подчеркивали, что такие меры противоречат нормам международного права и принципам защиты собственности.
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украина, европа, урсула фон дер ляйен, ек, ес, россия, активы, мировая экономика
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, РОССИЯ, активы, Мировая экономика
16:42 05.08.2026
 
"Лицемерные убийцы": в Сети возмутились решению ЕС против России

Заявление о передаче Киеву доходов от замороженных активов РФ возмутило пользователей Сети

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перечислении Украине 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов вызвало бурную реакцию в соцсети X.
"Вы знаете, что ваш конец настанет в тот момент, когда закончится война на Украине", — написал пользователь под ником Mario ZNA.
"ЕС и вы должны оплатить весь ущерб, нанесенный России", — добавил юзер под именем Peter Uggla.
Пользователи также посоветовали главе ЕК больше времени уделять проблемам Европы, а не Украины.
"Вы сжигаете украинцев и Украину заживо ради собственных интересов. <…> Я прекрасно знаю вашу двуличную политику. Лицемерные убийцы", — возмутился подписчик под псевдонимом Khaksar.
По мнению других пользователей, Европа из-за таких решений теряет не только деньги, но и свою независимость.
"Фон дер Ляйен снова лжет — теперь это слишком очевидно. Эта война затягивается людьми, которые наживают на ней слишком много денег, и к тому же отвлекает внимание от и без того плачевного положения Европы в вопросах миграции и финансов. Украинцы и русские расплачиваются за эту жадность и обман потерянными жизнями", — констатировал юзер под ником Billy Butcher.
Москва не раз называла блокировку российских госактивов и использование доходов от них незаконными. В Кремле подчеркивали, что такие меры противоречат нормам международного права и принципам защиты собственности.
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