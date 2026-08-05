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Российский бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника Exlantix ET8
Российский бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника Exlantix ET8 - 05.08.2026, ПРАЙМ
Российский бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника Exlantix ET8
Российский автомобильный бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника модели Exlantix ET8 по цене 7,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:56+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника модели Exlantix ET8 по цене 7,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo. В июле Минпромторг России включил модель ET8 в программу льготного автокредитования для машин на новых источниках энергии. "Автомобильный бренд Esteo объявляет о старте продаж нового полноразмерного гибридного внедорожника Exlantix ET8… Рекомендованная розничная стоимость Exlantix ET8 составляет 7 490 000 рублей", - говорится в сообщении. Гибридная установка в Esteo ET8 развивает мощность 469 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 5,4 секунды. Совокупный запас хода превышает 1100 километров. Тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч поддерживает зарядку переменным током и быструю зарядку постоянным мощностью до 75 кВт·ч. Запас хода на электротяге достигает 180 километров, а последовательная гибридная система позволяет автомобилю самостоятельно поддерживать заряд батареи в движении. Exlantix ET8 имеет трехрядный шестиместный салон с вентиляцией, подогревом, массажем и электрорегулировками первых двух рядов сидений и режимом невесомости (Zero Gravity) и выдвижной оттоманкой второго ряда. Сиденья третьего ряда имеют электрорегулировку спинок, подогрев сидений, индивидуальные дефлекторы климат-контроля и разъемы USB Type-C.
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бизнес, general motors, минпромторг
Бизнес, General Motors, Минпромторг
Российский бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника Exlantix ET8
Esteo начал продажи гибридного внедорожника Exlantix ET8 за 7,5 миллиона рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Esteo начал продажи гибридного внедорожника модели Exlantix ET8 по цене 7,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки.
Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo. В июле Минпромторг России включил модель ET8 в программу льготного автокредитования для машин на новых источниках энергии.
"Автомобильный бренд Esteo объявляет о старте продаж нового полноразмерного гибридного внедорожника Exlantix ET8… Рекомендованная розничная стоимость Exlantix ET8 составляет 7 490 000 рублей", - говорится в сообщении.
Гибридная установка в Esteo ET8 развивает мощность 469 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 5,4 секунды. Совокупный запас хода превышает 1100 километров.
Тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч поддерживает зарядку переменным током и быструю зарядку постоянным мощностью до 75 кВт·ч. Запас хода на электротяге достигает 180 километров, а последовательная гибридная система позволяет автомобилю самостоятельно поддерживать заряд батареи в движении.
Exlantix ET8 имеет трехрядный шестиместный салон с вентиляцией, подогревом, массажем и электрорегулировками первых двух рядов сидений и режимом невесомости (Zero Gravity) и выдвижной оттоманкой второго ряда.
Сиденья третьего ряда имеют электрорегулировку спинок, подогрев сидений, индивидуальные дефлекторы климат-контроля и разъемы USB Type-C.