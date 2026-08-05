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В Эстонии рассказали о сокращении промышленного производства - 05.08.2026, ПРАЙМ
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В Эстонии рассказали о сокращении промышленного производства
В Эстонии рассказали о сокращении промышленного производства - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Эстонии рассказали о сокращении промышленного производства
Промышленное производство в Эстонии продолжает сокращаться шестой месяц подряд, больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 12,6% -... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:40+0300
2026-08-05T16:40+0300
энергетика
экономика
промышленность
эстония
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Промышленное производство в Эстонии продолжает сокращаться шестой месяц подряд, больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 12,6% - снизилось производство в энергетической сфере, заявила ведущий аналитик департамента статистики прибалтийской республики Рийн Кадарик. "На 12,6% сократилось производство в энергетике (в масштабах страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ред.)", – приводит слова Кадарик эстонская телерадиокомпании ERR. Чиновница также отметила, что объем производства в деревообработке, крупнейшей в республике отрасли обрабатывающей промышленности, за тот же период сократился на 2%. Производство продуктов питания в июне уменьшилось на 3,3%. Кадарик добавила, что производство изделий из металла в Эстонии сократилось на 1,5% по сравнению с прошлым годом, а производство компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,2%. В общей сложности промышленные предприятия Эстонии произвели продукции в июне 2026 года в постоянных ценах на 4,6% меньше, чем в этом же месяце прошлого года, свидетельствуют данные департамента статистики Эстонии. На сокращение объема продукции повлияли такие факторы, как ремонт и монтаж машин и оборудования, уменьшение объема услуг по ремонту и обслуживанию гражданских судов и лодок, а также заметный спад в производстве мебели. Производство электроэнергии сократилось преимущественно за счет роста импорта.
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192
40
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промышленность, эстония
Энергетика, Экономика, Промышленность, ЭСТОНИЯ
16:40 05.08.2026
 
В Эстонии рассказали о сокращении промышленного производства

ERR: промышленное производство в Эстонии сокращается шестой месяц подряд

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Промышленное производство в Эстонии продолжает сокращаться шестой месяц подряд, больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 12,6% - снизилось производство в энергетической сфере, заявила ведущий аналитик департамента статистики прибалтийской республики Рийн Кадарик.
"На 12,6% сократилось производство в энергетике (в масштабах страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ред.)", – приводит слова Кадарик эстонская телерадиокомпании ERR.
Чиновница также отметила, что объем производства в деревообработке, крупнейшей в республике отрасли обрабатывающей промышленности, за тот же период сократился на 2%. Производство продуктов питания в июне уменьшилось на 3,3%. Кадарик добавила, что производство изделий из металла в Эстонии сократилось на 1,5% по сравнению с прошлым годом, а производство компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,2%.
В общей сложности промышленные предприятия Эстонии произвели продукции в июне 2026 года в постоянных ценах на 4,6% меньше, чем в этом же месяце прошлого года, свидетельствуют данные департамента статистики Эстонии. На сокращение объема продукции повлияли такие факторы, как ремонт и монтаж машин и оборудования, уменьшение объема услуг по ремонту и обслуживанию гражданских судов и лодок, а также заметный спад в производстве мебели. Производство электроэнергии сократилось преимущественно за счет роста импорта.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьЭСТОНИЯ
 
 
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