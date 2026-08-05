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EVRAZ STEEL BUILDING — драйвер роботизации рынка металлоконструкций

EVRAZ STEEL BUILDING — драйвер роботизации рынка металлоконструкций - 05.08.2026, ПРАЙМ

EVRAZ STEEL BUILDING — драйвер роботизации рынка металлоконструкций

Российская промышленность сегодня переживает новый этап технологического развития. Если еще несколько лет назад роботизация воспринималась как направление для... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:35+0300

2026-08-05T10:35+0300

2026-08-05T10:35+0300

промышленность

россия

evraz steel building

мнения аналитиков

технологии

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Российская промышленность сегодня переживает новый этап технологического развития. Если еще несколько лет назад роботизация воспринималась как направление для крупнейших предприятий, то сейчас она становится необходимым условием конкурентоспособности современного производства. Это заметно и в стальном строительстве, в частности, на рынке металлоконструкций. Заводы-производители всё больше интересуются роботизированной сваркой, лазерными технологиями, цифровым управлением и искусственным интеллектом. Для молодых специалистов работа на современном роботизированном оборудовании становится привлекательным направлением развития карьеры.Роботизация — это не просто покупка оборудованияПо данным НИУ ВШЭ и отраслевых аналитиков, плотность роботизации в России выросла с 19 промышленных роботов на 10 тыс. работников в 2023 году до 29 — в 2025-м. При этом национальная цель составляет 145 роботов на 10 тыс. сотрудников к 2030 году. Для сравнения: средняя плотность роботизации в странах Западной Европы достигает 267 роботов, в Северной Америке — 204, в Азии — 131 на 10 тыс. работников. В целом, парк промышленных роботов в России за последние два года увеличился более чем в 2,5 раза — с 12,8 тыс. до 32–34 тыс. единиц.Пока Россия заметно уступает мировым лидерам по уровню роботизации. Однако именно этот разрыв показывает масштаб потенциала для дальнейшего роста. Для производителей металлоконструкций вопрос внедрения современных технологий перестал быть вопросом престижа — он становится вопросом долгосрочной конкурентоспособности.При этом распространено заблуждение, что для технологического рывка достаточно приобрести современный сварочный комплекс. На практике все значительно сложнее. Робот требует изменения производственной технологии, подготовки персонала, цифровизации процессов, корректировки проектных решений и грамотной интеграции оборудования в существующее производство. Кроме того, любые инвестиции в автоматизацию должны быть экономически обоснованы. Предприятие должно понимать, что модернизированные мощности будут обеспечены заказами и смогут окупить вложения.Именно поэтому роботизация становится не задачей отдельного завода, а общей задачей всей производственной цепочки — производителей оборудования, интеграторов, научных организаций и крупных заказчиков.Роль EVRAZ STEEL BUILDINGСегодня EVRAZ STEEL BUILDING является одним из крупнейших заказчиков металлоконструкций в России. Для компании важно не только получать продукцию необходимого качества и в требуемые сроки, но и понимать, какими технологическими возможностями обладают партнерские заводы и как они будут развиваться в ближайшие годы.EVRAZ STEEL BUILDING последовательно формирует новые требования к производству металлоконструкций, стимулируя внедрение лазерной очистки металла, роботизированной сварки и автоматизации производственных процессов. Компания совместно с ЦНИИПСК им. Мельникова участвует в совершенствовании нормативно-технической базы, необходимой для более широкого применения современных технологий в российском строительстве.Однако внедрение новых решений невозможно без понимания того, какие технологии действительно работают на практике. Поэтому компания системно анализирует мировой рынок оборудования, оценивает производителей станков, интеграторов роботизированных комплексов, уровень их технической поддержки и сервиса.Одним из элементов этой системной работы стал промышленный тур в Китай, организованный EVRAZ STEEL BUILDING и компанией "Центр сварки". Главная цель поездки — показать отечественным заводам не отдельные образцы оборудования, а работающие производственные системы. Участники посетили предприятия, выпускающие компоненты роботизированных комплексов — роботизированные манипуляторы, источники сварки, системы управления, оснастку, а также ведущие китайские заводы металлоконструкций, где роботизированная сварка уже интегрирована в серийное производство. Такой формат позволяет увидеть полный цикл современной автоматизации и оценить не только технические возможности оборудования, но и экономический эффект от внедрения новых технологий.В результате инновационные решения внедряются в российское производство металлоконструкций, особенно в партнерской сети EVRAZ STEEL BUILDING. Кроме того, компания помогает заводам получать специальные условия приобретения оборудования, включая льготные цены и рассрочки от поставщиков. Последние проводят консультации для заводов металлоконструкций и помогают предприятиям подобрать оптимальные решения под конкретные задачи. Для примера — завод "Макс Групп" приобрел редкого для ПГС робота-балковара, находясь в кластере ESB на одной из отраслевых выставок.Следующий этап — искусственный интеллектЕще несколько лет назад искусственный интеллект на производстве воспринимался как технология будущего. Сегодня он становится практическим инструментом, который уже используется на современных предприятиях. Например, это машинное зрение при роботизированной сварке. В реальном производстве положение детали может отличаться от идеальной 3D-модели: возможны смещения заготовок, отклонения кромок, особенности сборки. Обычный робот выполняет программу по заранее заданной траектории, тогда как системы машинного зрения позволяют автоматически скорректировать движение сварочной головки.Кроме того, искусственный интеллект постепенно начинает применяться для автоматизированного контроля качества сварных соединений, анализа производственных данных и прогнозирования технического состояния оборудования, позволяя заранее выявлять потенциальные неисправности и снижать вероятность простоев.Как итог, сегодня роботизация перестает быть задачей отдельных предприятий. Она становится совместной работой всей производственной цепочки — производителей оборудования, интеграторов, научных организаций, заводов металлоконструкций и системных заказчиков. Именно такую кооперацию сейчас активно развивает EVRAZ STEEL BUILDING.Данная синергия позволяет не просто внедрять отдельные современные решения, а последовательно повышать технологический уровень всей отрасли. И чем быстрее она перейдет от точечных проектов к комплексной модернизации, тем выше будет конкурентоспособность российского стального строительства как на внутреннем, так и на внешних рынках.Автор: Евгений Самарин, заместитель управляющего директора EVRAZ STEEL BUILDING по взаимодействию с рынком металлоконструкций

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Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Самарин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862718255_0:129:1025:1153_100x100_80_0_0_65d6dfc40864c48a14f840fbf474c703.jpg

промышленность, россия, evraz steel building, мнения аналитиков, технологии