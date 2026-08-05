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Цена на газ в Европе за июль выросла на 19%
Цена на газ в Европе за июль выросла на 19% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цена на газ в Европе за июль выросла на 19%
Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:54+0300
2026-08-05T10:54+0300
2026-08-05T10:54+0300
энергетика
газ
мировая экономика
европа
всемирный банк
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров). Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда цена достигала 20,18 доллара.
При этом средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, до 79,8 доллара за баррель; цена на нефть марки Brent - сократилась на 2,3%, до 83,4 доллара; на нефть марки WTI - упала на 3%, до 79,4 доллара. Все три значения находятся на своих минимумах с февраля.
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газ, мировая экономика, европа, всемирный банк
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Всемирный банк
Цена на газ в Европе за июль выросла на 19%
Цена газа в Европе за июль выросла на 19 процентов, достигнув максимума с января 2023 года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка.
За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров). Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда цена достигала 20,18 доллара.
При этом средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, до 79,8 доллара за баррель; цена на нефть марки Brent - сократилась на 2,3%, до 83,4 доллара; на нефть марки WTI - упала на 3%, до 79,4 доллара. Все три значения находятся на своих минимумах с февраля.