https://1prime.ru/20260805/evropa-872038268.html

Цена на газ в Европе за июль выросла на 19%

Цена на газ в Европе за июль выросла на 19% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Цена на газ в Европе за июль выросла на 19%

Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T10:54+0300

2026-08-05T10:54+0300

2026-08-05T10:54+0300

энергетика

газ

мировая экономика

европа

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872038268.jpg?1785916483

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе за июль выросла на 19%, достигнув максимального уровня с начала 2023 года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. За июль цена на газ в Европе поднялась на 19%, до 18,06 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров). Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда цена достигала 20,18 доллара. При этом средняя цена на нефть в мире за июль уменьшилась на 4,3%, до 79,8 доллара за баррель; цена на нефть марки Brent - сократилась на 2,3%, до 83,4 доллара; на нефть марки WTI - упала на 3%, до 79,4 доллара. Все три значения находятся на своих минимумах с февраля.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, европа, всемирный банк