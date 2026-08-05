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Цены на газ в Европе ускорили снижение
Цены на газ в Европе ускорили снижение - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили снижение
Биржевые цены на газ в Европе в среду днем ускорили снижение, опускаются на 3%, до 644 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 05.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду днем ускорили снижение, опускаются на 3%, до 644 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 654,2 доллара (-1,7%). А по состоянию на 15.20 мск показатель составлял 644 доллара (-3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 665,8 доллара за тысячу кубометров. По итогам июля биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 20%, на конец месяца превысив 700 долларов за тысячу кубометров. Но после этого, на первых торгах августа, за понедельник и вторник, котировки опустились от цены закрытия 31 июля почти на 40 долларов. Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейшая мировая страна-производитель сжиженного природного газа, Катар, резко сократила выпуск. За апрель цены снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились, на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, сша, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, США, ICE
Цены на газ в Европе ускорили снижение
ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение, опускаются на 3%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду днем ускорили снижение, опускаются на 3%, до 644 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 654,2 доллара (-1,7%). А по состоянию на 15.20 мск показатель составлял 644 доллара (-3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 665,8 доллара за тысячу кубометров.
По итогам июля биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 20%, на конец месяца превысив 700 долларов за тысячу кубометров. Но после этого, на первых торгах августа, за понедельник и вторник, котировки опустились от цены закрытия 31 июля почти на 40 долларов.
Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США
и Израиля
по Ирану
. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейшая мировая страна-производитель сжиженного природного газа, Катар
, резко сократила выпуск.
За апрель цены снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились, на 6%.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.