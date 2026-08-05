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Цены на газ в Европе опускаются на 4%

Цены на газ в Европе опускаются на 4% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе опускаются на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером опускаются на 4%, до 638 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T22:49+0300

2026-08-05T22:49+0300

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газ

энергетика

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ice

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду вечером опускаются на 4%, до 638 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 654,2 доллара (-1,7%). Ценовой максимум на данный момент составляет 665,8 доллара, ценовой минимум - 617,6 доллара (-7,2%). А по состоянию на 22.01 мск показатель составлял 637,8 доллара (-4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 665,8 доллара за тысячу кубометров. По итогам июля биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 20%, на конец месяца превысив 700 долларов за тысячу кубометров. Но после этого, на первых торгах августа, за понедельник и вторник, котировки опустились от цены закрытия 31 июля почти на 40 долларов. Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейшая мировая страна-производитель сжиженного природного газа, Катар, резко сократила выпуск. За апрель цены снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились, на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, нидерланды, сша, ice