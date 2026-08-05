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ФАС выявила сговор при страховании заемщиков банка "Русский стандарт"
ФАС выявила сговор при страховании заемщиков банка "Русский стандарт" - 05.08.2026, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор при страховании заемщиков банка "Русский стандарт"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства при страховании заемщиков банка "Русский стандарт",... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:10+0300
2026-08-05T12:10+0300
2026-08-05T12:10+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства при страховании заемщиков банка "Русский стандарт", сообщило ведомство.
"ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба усматривает в действиях АО "Банк "Русский стандарт", "АО "Русский стандарт страхование" и АО "Зетта страхование" признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ФАС РФ поступили жалобы граждан на ограничение банком "Русский стандарт" выбора страховых компаний. Речь идет о требовании к заемщикам быть застрахованными от событий, которые входят в страховое покрытие компаний "Русский стандарт страхование" и "Зетта страхование" и не предлагаются другими компаниями на рынке.
Страховые организации синхронно ввели в свои продукты одинаковые страховые события, после чего банк ввел требование о наличии в договоре страхования при оформлении кредита соответствующих событий, уточняет служба.
"По мнению ФАС России, между АО "Банк Русский стандарт", АО "Русский стандарт страхование" и АО "Зетта страхование" была достигнута договоренность для ограничения возможности иных страховщиков осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка "Русский стандарт. Служба возбудила в отношении компаний дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Если нарушение будет установлено, организациям грозит административный штраф", - говорится в сообщении.
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финансы, банки, бизнес, рф, русский стандарт
Финансы, Банки, Бизнес, РФ, Русский стандарт
ФАС выявила сговор при страховании заемщиков банка "Русский стандарт"
ФАС выявила сговор при страховании заемщиков банка "Русский стандарт"
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства при страховании заемщиков банка "Русский стандарт", сообщило ведомство.
"ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба усматривает в действиях АО "Банк "Русский стандарт", "АО "Русский стандарт страхование" и АО "Зетта страхование" признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ФАС РФ поступили жалобы граждан на ограничение банком "Русский стандарт" выбора страховых компаний. Речь идет о требовании к заемщикам быть застрахованными от событий, которые входят в страховое покрытие компаний "Русский стандарт страхование" и "Зетта страхование" и не предлагаются другими компаниями на рынке.
Страховые организации синхронно ввели в свои продукты одинаковые страховые события, после чего банк ввел требование о наличии в договоре страхования при оформлении кредита соответствующих событий, уточняет служба.
"По мнению ФАС России, между АО "Банк Русский стандарт", АО "Русский стандарт страхование" и АО "Зетта страхование" была достигнута договоренность для ограничения возможности иных страховщиков осуществлять страхование жизни и здоровья заемщиков банка "Русский стандарт. Служба возбудила в отношении компаний дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Если нарушение будет установлено, организациям грозит административный штраф", - говорится в сообщении.