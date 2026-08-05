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Швейцарская Ferrexpo приостановила производство железной руды на Украине

Швейцарская Ferrexpo приостановила производство железной руды на Украине - 05.08.2026, ПРАЙМ

Швейцарская Ferrexpo приостановила производство железной руды на Украине

Швейцарская компания Ferrexpo, добывающая железную руду на Украине, приостановила производство на фоне проблем с экспортом в украинских портах, следует из... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:37+0300

2026-08-05T16:37+0300

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ЖЕНЕВА, 5 авг - ПРАЙМ. Швейцарская компания Ferrexpo, добывающая железную руду на Украине, приостановила производство на фоне проблем с экспортом в украинских портах, следует из заявления компании, размещенного на сайте Лондонской фондовой биржи. В Ferrexpo указали на сохраняющуюся угрозу безопасности в украинских портах, что "существенно ограничило возможности группы по экспорту продукции через порты Черного моря". "В связи с этим, а также для сохранения оборотного капитала компания приняла решение временно приостановить производство железорудной продукции на своих горно-обогатительных и окомковательных мощностях на Украине", - следует из заявления. В компании отметили, что возобновление производства зависит от привлечения дополнительного оборотного капитала. "При отсутствии дополнительного финансирования группа ожидает, что имеющихся в ее распоряжении денежных средств будет достаточно для обеспечения деятельности до середины сентября 2026 года", - следует из заявления. В также компании уточнили, что данный прогноз зависит от волатильности цен на железную руду и уровня операционных расходов, включая затраты на энергоносители. При этом, согласно заявлению, в настоящее время компания сможет обеспечивать поставки европейским клиентам за счет имеющихся запасов готовой продукции. В конце июля компания сообщила об остановке морского экспорта своей продукции через украинские порты, что, по данным издания Forbes, существенно ухудшило ее финансовое положение. Украинское издание "Экономическая правда" ранее писало, что каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов. Газета Financial Times в середине июля писала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.

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бизнес, украина, черное море, рф, владимир зеленский, лондонская фондовая биржа, forbes, financial times