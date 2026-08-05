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Fesco запустила новый регулярный поезд из Подмосковья в Читу
Fesco запустила новый регулярный поезд из Подмосковья в Читу - 05.08.2026, ПРАЙМ
Fesco запустила новый регулярный поезд из Подмосковья в Читу
Транспортная группа Fesco запустила новый регулярный поезд из транспортно-логистического комплекса "Чехов" в Московской области в Читу, планируется в месяц... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T14:27+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила новый регулярный поезд из транспортно-логистического комплекса "Чехов" в Московской области в Читу, планируется в месяц перевозить до 250 TEU, сообщает компания.
"Запустили новый регулярный контейнерный поезд из ТЛК "Чехов" в Читу. Составы отправляются из Московской области до станции Чита-1 два раза в месяц. Время в пути - 9 суток... Первый контейнерный поезд в рамках сервиса, груженный 80 TEU, прибыл в Читу 1 августа. Планируем перевозить по новому маршруту до 250 TEU в месяц", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что основу грузопотока составляют товары народного потребления, продукты питания и строительные материалы.
"Клиентам также доступна автодоставка грузов "от двери до двери" по Москве и соседним регионам, а также по Забайкальскому краю", - заключили в Fesco.
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Бизнес, РОССИЯ, ЧИТА, Московская область, МОСКВА, FESCO
Fesco запустила новый регулярный поезд из Подмосковья в Читу
Fesco запустила новый регулярный поезд из Подмосковья в Читу
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запустила новый регулярный поезд из транспортно-логистического комплекса "Чехов" в Московской области в Читу, планируется в месяц перевозить до 250 TEU, сообщает компания.
"Запустили новый регулярный контейнерный поезд из ТЛК "Чехов" в Читу. Составы отправляются из Московской области до станции Чита-1 два раза в месяц. Время в пути - 9 суток... Первый контейнерный поезд в рамках сервиса, груженный 80 TEU, прибыл в Читу 1 августа. Планируем перевозить по новому маршруту до 250 TEU в месяц", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что основу грузопотока составляют товары народного потребления, продукты питания и строительные материалы.
"Клиентам также доступна автодоставка грузов "от двери до двери" по Москве и соседним регионам, а также по Забайкальскому краю", - заключили в Fesco.