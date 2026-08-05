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Соцфонд назвал максимальный размер больничного - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Соцфонд назвал максимальный размер больничного
Соцфонд назвал максимальный размер больничного - 05.08.2026, ПРАЙМ
Соцфонд назвал максимальный размер больничного
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:45+0300
2026-08-05T09:48+0300
общество
экономика
россия
социальный фонд
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе "Макс". "Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день", - говорится в сообщении. Уточняется, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля. Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях. В ведомстве напомнили, что информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно посмотреть на портале госуслуг в разделе "Здоровье".
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общество , россия, социальный фонд
Общество , Экономика, РОССИЯ, Социальный фонд
09:45 05.08.2026 (обновлено: 09:48 05.08.2026)
 
Соцфонд назвал максимальный размер больничного

Соцфонд: максимальный размер больничного в 2026 году составил 6827,4 рубля в день

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе "Макс".
"Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.
Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях.
В ведомстве напомнили, что информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно посмотреть на портале госуслуг в разделе "Здоровье".
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