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Соцфонд назвал максимальный размер больничного

Соцфонд назвал максимальный размер больничного - 05.08.2026, ПРАЙМ

Соцфонд назвал максимальный размер больничного

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:48+0300

общество

экономика

россия

социальный фонд

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей в день, сообщил Социальный фонд на платформе "Макс". "Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день", - говорится в сообщении. Уточняется, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом размер пособия за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля. Согласно данным фонда, минимальный размер выплаты за один день составляет 873,97 рубля, если в месяце 31 день, 903,10 рубля - при 30 днях и 967,61 рубля - при 28 днях. В ведомстве напомнили, что информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно посмотреть на портале госуслуг в разделе "Здоровье".

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общество , россия, социальный фонд