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Тайваньская компания Foxconn в июле получила рекордную выручку - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Тайваньская компания Foxconn в июле получила рекордную выручку
Тайваньская компания Foxconn в июле получила рекордную выручку - 05.08.2026, ПРАЙМ
Тайваньская компания Foxconn в июле получила рекордную выручку
Тайваньская компания Hon Hai Technology Group (Foxconn), один из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов, получил в июле рекордный показатель... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:32+0300
2026-08-05T12:32+0300
технологии
экономика
бизнес
сша
foxconn
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Тайваньская компания Hon Hai Technology Group (Foxconn), один из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов, получил в июле рекордный показатель месячной выручки - в 946,512 миллиарда тайваньских долларов (около 29,4 миллиарда долларов США), сообщает компания. Из релиза Foxconn следует, что выручка в июле выросла на 15,18% в месячном выражении и поднялась в полтора раза в годовом. Компания отмечает, что месячный показатель впервые в ее истории превысил отметку 900 миллиардов тайваньских долларов. При этом суммарно за первые семь месяцев года копания получила выручку в размере 5,589 триллиона тайваньских долларов (173,5 миллиарда долларов США), что на 38% выше, чем за аналогичный период годом ранее. А ранее компания отчиталась также о лучшем своем втором квартале в истории - 2,513 триллиона тайваньских долларов (примерно 78,4 миллиарда долларов США). Foxconn Technology Group - один из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный в китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, это самый крупный в мире завод, где собирают айфоны, и известен также как "Город айфонов".
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технологии, бизнес, сша, foxconn
Технологии, Экономика, Бизнес, США, Foxconn
12:32 05.08.2026
 
Тайваньская компания Foxconn в июле получила рекордную выручку

Тайваньская компания Foxconn в июле получила рекордную месячную выручку

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Тайваньская компания Hon Hai Technology Group (Foxconn), один из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов, получил в июле рекордный показатель месячной выручки - в 946,512 миллиарда тайваньских долларов (около 29,4 миллиарда долларов США), сообщает компания.
Из релиза Foxconn следует, что выручка в июле выросла на 15,18% в месячном выражении и поднялась в полтора раза в годовом.
Компания отмечает, что месячный показатель впервые в ее истории превысил отметку 900 миллиардов тайваньских долларов.
При этом суммарно за первые семь месяцев года копания получила выручку в размере 5,589 триллиона тайваньских долларов (173,5 миллиарда долларов США), что на 38% выше, чем за аналогичный период годом ранее.
А ранее компания отчиталась также о лучшем своем втором квартале в истории - 2,513 триллиона тайваньских долларов (примерно 78,4 миллиарда долларов США).
Foxconn Technology Group - один из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный в китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, это самый крупный в мире завод, где собирают айфоны, и известен также как "Город айфонов".
 
ЭкономикаТехнологииБизнесСШАFoxconn
 
 
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