https://1prime.ru/20260805/frantsija-872053332.html
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров - 05.08.2026, ПРАЙМ
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:58+0300
2026-08-05T15:58+0300
2026-08-05T16:15+0300
сельское хозяйство
экономика
мировая экономика
франция
европа
испания
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872053332.jpg?1785935708
ПАРИЖ, 5 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ведомство. Ранее газета Monde сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро. "Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятиях", - приводит агентство заявление французского минсельхоза. В июле Женевар сообщила, что аномальная жара привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
франция
европа
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон
Сельское хозяйство, Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ, Эммануэль Макрон
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров
Минсельхоз Франции объявил о комплексном плане поддержки фермеров из-за жары
ПАРИЖ, 5 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ведомство.
Ранее газета Monde сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции
и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро.
"Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятиях", - приводит агентство заявление французского минсельхоза.
В июле Женевар сообщила, что аномальная жара привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока.
Европа
переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания
, Португалия
, Франция, Италия
и Греция
. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон
, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.