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Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров - 05.08.2026, ПРАЙМ
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров
Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:58+0300
2026-08-05T16:15+0300
сельское хозяйство
экономика
мировая экономика
франция
европа
испания
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ведомство. Ранее газета Monde сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро. "Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятиях", - приводит агентство заявление французского минсельхоза. В июле Женевар сообщила, что аномальная жара привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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сельское хозяйство, мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон
Сельское хозяйство, Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ИСПАНИЯ, Эммануэль Макрон
15:58 05.08.2026 (обновлено: 16:15 05.08.2026)
 
Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров

Минсельхоз Франции объявил о комплексном плане поддержки фермеров из-за жары

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ПАРИЖ, 5 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ведомство.
Ранее газета Monde сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро.
"Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятиях", - приводит агентство заявление французского минсельхоза.
В июле Женевар сообщила, что аномальная жара привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаФРАНЦИЯЕВРОПАИСПАНИЯЭммануэль Макрон
 
 
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