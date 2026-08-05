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Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров

Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров - 05.08.2026, ПРАЙМ

Франция объявила о комплексном плане поддержки фермеров

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:58+0300

2026-08-05T15:58+0300

2026-08-05T16:15+0300

сельское хозяйство

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франция

европа

испания

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 авг – ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар объявила о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ведомство. Ранее газета Monde сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро. "Этот план будет включать в себя экстренные меры по поддержке ликвидности сельскохозяйственных предприятий, компенсацию взносов в систему социального страхования, меры по упрощению процедур и предоставлению исключений, а также меры, направленные на содействие возобновлению производства на наиболее пострадавших предприятиях", - приводит агентство заявление французского минсельхоза. В июле Женевар сообщила, что аномальная жара привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

франция

европа

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сельское хозяйство, мировая экономика, франция, европа, испания, эммануэль макрон