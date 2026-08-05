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Во Франции из-за аномальной жары могут подорожать салаты

Во Франции из-за аномальной жары могут подорожать салаты - 05.08.2026, ПРАЙМ

Во Франции из-за аномальной жары могут подорожать салаты

Стоимость салата-латука и других овощей на прилавках французских магазинов может увеличиться из-за накрывшей республику аномальной жары и засухи, которую она... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:31+0300

2026-08-05T17:31+0300

2026-08-05T17:31+0300

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ПАРИЖ, 5 авг – ПРАЙМ. Стоимость салата-латука и других овощей на прилавках французских магазинов может увеличиться из-за накрывшей республику аномальной жары и засухи, которую она вызвала, сообщает радиостанция Europe 1. Ранее газета Monde сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро. "Растения выгорают на солнце, что вынуждает тех, у кого есть такая возможность, чаще прибегать к орошению. В результате из-за потерь урожая и массового использования воды ожидается, что цены на салат в магазинах вырастут… В ближайшие месяцы некоторые фрукты и овощи, начиная с салатов, станут дефицитными на прилавках рынков", - говорится в материале. По словам овощевода Филиппа Эрара, жара и засуха во Франции достигли таких масштабов, что фермерам необходимо поливать высаженные полчаса назад растения. В противном случае они обгорят на солнце и погибнут. Эрар отметил, что с середины июня, когда Францию накрыла первая волна жары, каждую неделю он терял от 15 до 20% высаженных растений, сообщает радиостанция. "Мы сажаем чуть более 30 000 кочанов салата в неделю. И, тем не менее, почти 5000 кочанов салата каждую неделю обгорают от жары", - приводит Europe 1 слова Эрара. Эрар смог снизить свои потери урожая из-за жары благодаря ежедневному поливу. В то же время интенсивный полив увеличивает его производственные затраты, которые впоследствии отражаются на цене продуктов, говорится в сообщении радиостанции. В июле министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар сообщила, что аномальная жара привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

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бизнес, франция, европа, испания, эммануэль макрон