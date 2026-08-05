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Две трети отказов: почему банки отклоняют заявки на кредитные каникулы

Две трети отказов: почему банки отклоняют заявки на кредитные каникулы - 05.08.2026, ПРАЙМ

Две трети отказов: почему банки отклоняют заявки на кредитные каникулы

Кредитные каникулы остаются востребованной мерой поддержки заемщиков, столкнувшихся со снижением доходов или последствиями чрезвычайной ситуации. Однако... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T02:02+0300

2026-08-05T02:02+0300

2026-08-05T02:02+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Кредитные каникулы остаются востребованной мерой поддержки заемщиков, столкнувшихся со снижением доходов или последствиями чрезвычайной ситуации. Однако значительная часть обращений не получает одобрения и, по экспертным оценкам, до 70% заявлений на льготный период отклоняются. Как рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина, основной причиной отказов является отсутствие документов, подтверждающих предусмотренные законом основания."Если заемщик соответствует установленным законом критериям, банк обязан предоставить ему кредитные каникулы. Кредитор проверяет размер кредита, основания обращения, комплектность документов и отсутствие предусмотренных законом препятствий", — пояснила Фрумина.Финансовые лимиты как жесткий фильтрУсловия предоставления кредитных и ипотечных каникул различаются. Для ипотечных каникул первоначальная сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей, а заложенное жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания заемщика.По другим потребительским кредитам действуют отдельные ограничения. Для автокредитов, обеспеченных залогом транспортного средства, установлен лимит 1,6 миллиона рублей, для остальных потребительских кредитов и займов — 450 тысяч рублей, для кредитных карт — 150 тысяч рублей.Учитывается первоначально предоставленная сумма кредита, а не текущий остаток задолженности. Для кредитной карты значение имеет установленный договором лимит. Если сумма превышает ограничение, заемщик может обратиться в банк за реструктуризацией по его собственной программе.Доходный ценз и бюрократические ловушкиВторой масштабный блок причин связан с невозможностью документально подтвердить критическое падение платежеспособности. Для получения каникул по потребительскому кредиту необходимо подтвердить, что среднемесячный доход за два месяца, предшествующие месяцу обращения, снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за двенадцать месяцев, также предшествующих месяцу обращения.Третий фактор риска кроется в бюрократических ошибках. Банк не вправе требовать документы, не предусмотренные законом. Однако отсутствие обязательного подтверждения снижения дохода, неполные сведения или документы, не позволяющие проверить доходы за установленный период, могут стать основанием для отказа.Статус должника и "разовость" льготыЕще одна категория отказов касается повторного использования механизма. По одному договору потребительского кредита каникулы можно получить один раз в связи со снижением дохода и еще один раз — вследствие чрезвычайной ситуации. Реструктуризация, ранее предоставленная по собственной программе банка, сама по себе не лишает заемщика этого права. Вместе с тем обычные кредитные каникулы нельзя использовать одновременно с действующим льготным периодом, предоставленным участнику специальной военной операции.Наконец, есть фатальная причина. В каникулах также откажут, если заемщик признан банкротом, по соответствующему кредиту вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности либо исполнительный документ уже предъявлен к исполнению."Перед обращением необходимо проверить первоначальную сумму кредита, правильно рассчитать снижение дохода и подготовить документы за требуемый период. Именно несоответствие обязательным условиям закона чаще всего становится причиной отказа", — подчеркнула финансист.Важно помнить, что кредитные каникулы не означают списания долга. По потребительским кредитам в течение льготного периода продолжают начисляться проценты по ставке, предусмотренной договором, а срок возврата кредита продлевается не менее чем на продолжительность льготного периода. Таким образом, каникулы временно снижают платежную нагрузку, но не освобождают заемщика от исполнения обязательств.

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финансы, банки, кредиты, рассрочка, эксклюзив