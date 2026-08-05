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В Германии обвинили США и ЕС в подорожании энергоресурсов
В Германии обвинили США и ЕС в подорожании энергоресурсов - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Германии обвинили США и ЕС в подорожании энергоресурсов
Конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T22:33+0300
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БЕРЛИН, 5 авг - ПРАЙМ. Конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Соединенные Штаты и Европейский союз своей политикой войны и конфронтации поставили себя в затруднительное положение. Война против Ирана и экономическая война против России приводят к дефициту и подорожанию энергоресурсов", - написал Крупалла в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик заметил, что Германии нужны заполненные до предела газохранилища и энергетический резерв. В этой связи он выступил за поиск способов мирного урегулирования конфликтов.
"Мы не должны мириться с кризисами и войнами или усугублять их, а должны предотвращать их и положить им конец. По этой причине я призываю к миру в Европе и Западной Азии, а также к свободной и мирной торговле энергоресурсами", - заключил Крупалла.
Страны ЕС в этом году закачивают газ более медленными темпами относительно прошлых лет. По прогнозу "Газпрома", уровень заполненности европейских хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.
По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Цель для стран ЕС - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива ЕС решил понизить ее до 80%, заявляла РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
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газ, мировая экономика, европа, иран, сша, ес, газпром, ек
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРАН, США, ЕС, Газпром, ЕК
В Германии обвинили США и ЕС в подорожании энергоресурсов
Немецкий политик Крупалла: конфронтация США и ЕС лишает Европу дешевых энергоресурсов
БЕРЛИН, 5 авг - ПРАЙМ. Конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Соединенные Штаты и Европейский союз своей политикой войны и конфронтации поставили себя в затруднительное положение. Война против Ирана и экономическая война против России приводят к дефициту и подорожанию энергоресурсов", - написал Крупалла в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик заметил, что Германии нужны заполненные до предела газохранилища и энергетический резерв. В этой связи он выступил за поиск способов мирного урегулирования конфликтов.
"Мы не должны мириться с кризисами и войнами или усугублять их, а должны предотвращать их и положить им конец. По этой причине я призываю к миру в Европе и Западной Азии, а также к свободной и мирной торговле энергоресурсами", - заключил Крупалла.
Страны ЕС в этом году закачивают газ более медленными темпами относительно прошлых лет. По прогнозу "Газпрома", уровень заполненности европейских хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.
По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Цель для стран ЕС - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива ЕС решил понизить ее до 80%, заявляла РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.