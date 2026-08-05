https://1prime.ru/20260805/gruzija-872064414.html
В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии
В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии
Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС, заявил член... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T21:18+0300
2026-08-05T21:18+0300
2026-08-05T21:18+0300
энергетика
грузия
facebook
meta
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872064414.jpg?1785953918
ТБИЛИСИ, 5 авг - ПРАЙМ. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС, заявил член национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) Георгий Пангани.
"Хочу сообщить, что сегодня государственная электросистема проводила запланированное тестирование на агрегатах ИнгурГЭС. В ходе тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии", - написал Пангани в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
По его словам, испытания проводились с учетом аварий 24 и 25 июля и были направлены на выявление и оценку слабых мест энергосистемы.
Пангани отметил, что в рамках тестирования предусматривалась работа электроэнергетической системы Грузии в изолированном режиме, который был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения системы.
В настоящее время проводится детальный анализ произошедшего и оценка причин аварии, чтобы в дальнейшем исключить повторение подобных инцидентов, добавил член СЕМЕК.
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, facebook, meta
Энергетика, ГРУЗИЯ, Facebook, Meta
В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии
Член СЕМЕК Пангани: в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии
ТБИЛИСИ, 5 авг - ПРАЙМ. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС, заявил член национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) Георгий Пангани.
"Хочу сообщить, что сегодня государственная электросистема проводила запланированное тестирование на агрегатах ИнгурГЭС. В ходе тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии", - написал Пангани в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
По его словам, испытания проводились с учетом аварий 24 и 25 июля и были направлены на выявление и оценку слабых мест энергосистемы.
Пангани отметил, что в рамках тестирования предусматривалась работа электроэнергетической системы Грузии в изолированном режиме, который был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения системы.
В настоящее время проводится детальный анализ произошедшего и оценка причин аварии, чтобы в дальнейшем исключить повторение подобных инцидентов, добавил член СЕМЕК.