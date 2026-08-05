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В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии

В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Грузии на ИнгурГЭС произошло масштабное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС, заявил член... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T21:18+0300

2026-08-05T21:18+0300

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ТБИЛИСИ, 5 авг - ПРАЙМ. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС, заявил член национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) Георгий Пангани. "Хочу сообщить, что сегодня государственная электросистема проводила запланированное тестирование на агрегатах ИнгурГЭС. В ходе тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии", - написал Пангани в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). По его словам, испытания проводились с учетом аварий 24 и 25 июля и были направлены на выявление и оценку слабых мест энергосистемы. Пангани отметил, что в рамках тестирования предусматривалась работа электроэнергетической системы Грузии в изолированном режиме, который был связан со значительными техническими рисками, включая возможность полного отключения системы. В настоящее время проводится детальный анализ произошедшего и оценка причин аварии, чтобы в дальнейшем исключить повторение подобных инцидентов, добавил член СЕМЕК.

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