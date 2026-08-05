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Радарный Hensoldt создаст центр разработки оборонных систем - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Радарный Hensoldt создаст центр разработки оборонных систем
Радарный Hensoldt создаст центр разработки оборонных систем - 05.08.2026, ПРАЙМ
Радарный Hensoldt создаст центр разработки оборонных систем
Немецкий производитель радиолокационных систем Hensoldt заключил соглашение о сотрудничестве с технологическим концерном Bosch с целью создания нового центра... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:23+0300
2026-08-05T14:16+0300
технологии
бизнес
германия
bosch
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель радиолокационных систем Hensoldt заключил соглашение о сотрудничестве с технологическим концерном Bosch с целью создания нового центра разработки программно-определяемых оборонных систем недалеко от Штутгарта, сообщила компания Hensoldt. Концерн Bosch традиционно занимает первое место в глобальных рейтингах поставщиков автокомпонентов. Однако автомобильный сектор Германии переживает тяжелые времена из-за падения спроса, высокой стоимости энергии и жесткой конкуренции. Ведущие производители деталей вынуждены массово сокращать рабочие места и оптимизировать расходы. В свою очередь производитель радиолокационных систем Hensoldt активно наращивает объемы производства и поставок из-за высокого спроса на военные технологии. "Компания Hensoldt планирует создать новый центр передового опыта в области программно-определяемой обороны и инженерии, что позволит создать около 300 рабочих мест в регионе Штутгарта... Для этого Hensoldt заключила соглашение о сотрудничестве с Bosch и планирует арендовать свободные помещения в пустующем здании, являющемся частью территории Bosch в Ляйнфельдене, недалеко от Штутгарта", - говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что целью создания центра является привлечь квалифицированных специалистов из автомобильной отрасли для развития бизнеса в сфере программно-определяемой обороны. "Программно-определяемая оборона требует высокопроизводительных программных и информационных архитектур, которые могут гибко интегрироваться в сложные и самодостаточные системы обороны. За последние годы компания Bosch накопила выдающийся опыт в области разработки ПО. Мы намерены целенаправленно использовать этот опыт в рамках нашего сотрудничества", - заявил генеральный директор Hensoldt Оливер Дерре. Ранее депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявил РИА Новости, что перевод экономики Германии на военные рельсы приведет к отказу от рыночных механизмов и потере конкурентоспособности.
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технологии, бизнес, германия, bosch
Технологии, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Bosch
13:23 05.08.2026 (обновлено: 14:16 05.08.2026)
 
Радарный Hensoldt создаст центр разработки оборонных систем

Hensoldt и Bosch создадут центр разработки программно-определяемых оборонных систем

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель радиолокационных систем Hensoldt заключил соглашение о сотрудничестве с технологическим концерном Bosch с целью создания нового центра разработки программно-определяемых оборонных систем недалеко от Штутгарта, сообщила компания Hensoldt.
Концерн Bosch традиционно занимает первое место в глобальных рейтингах поставщиков автокомпонентов. Однако автомобильный сектор Германии переживает тяжелые времена из-за падения спроса, высокой стоимости энергии и жесткой конкуренции. Ведущие производители деталей вынуждены массово сокращать рабочие места и оптимизировать расходы. В свою очередь производитель радиолокационных систем Hensoldt активно наращивает объемы производства и поставок из-за высокого спроса на военные технологии.
"Компания Hensoldt планирует создать новый центр передового опыта в области программно-определяемой обороны и инженерии, что позволит создать около 300 рабочих мест в регионе Штутгарта... Для этого Hensoldt заключила соглашение о сотрудничестве с Bosch и планирует арендовать свободные помещения в пустующем здании, являющемся частью территории Bosch в Ляйнфельдене, недалеко от Штутгарта", - говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что целью создания центра является привлечь квалифицированных специалистов из автомобильной отрасли для развития бизнеса в сфере программно-определяемой обороны.
"Программно-определяемая оборона требует высокопроизводительных программных и информационных архитектур, которые могут гибко интегрироваться в сложные и самодостаточные системы обороны. За последние годы компания Bosch накопила выдающийся опыт в области разработки ПО. Мы намерены целенаправленно использовать этот опыт в рамках нашего сотрудничества", - заявил генеральный директор Hensoldt Оливер Дерре.
Ранее депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре заявил РИА Новости, что перевод экономики Германии на военные рельсы приведет к отказу от рыночных механизмов и потере конкурентоспособности.
 
ТехнологииБизнесГЕРМАНИЯBosch
 
 
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