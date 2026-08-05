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Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7%

Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7%

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в июле вырос на 7% и составил 50,5 тысячи машин, сообщили в "Автостате". | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:34+0300

2026-08-05T11:34+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в июле вырос на 7% и составил 50,5 тысячи машин, сообщили в "Автостате". "Динамика импорта автомобилей: июль 2026… ежемесячная, легковые с пробегом: 50,5 тысячи штук; +7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства. Лидером импорта среди марок стала японская Toyota, а среди моделей - Toyota Corolla. Более половины (59,5%) легковушек с пробегом в июле были ввезены в Россию из Японии, почти четверть (24%) - из Китая, а еще 7,6% машин - из Кореи.

япония

китай

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бизнес, россия, япония, китай, корея, toyota, toyota camry