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Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в июле вырос на 7% и составил 50,5 тысячи машин, сообщили в "Автостате". | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:34+0300
2026-08-05T11:35+0300
бизнес
россия
япония
китай
корея
toyota
toyota camry
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в июле вырос на 7% и составил 50,5 тысячи машин, сообщили в "Автостате". "Динамика импорта автомобилей: июль 2026… ежемесячная, легковые с пробегом: 50,5 тысячи штук; +7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства. Лидером импорта среди марок стала японская Toyota, а среди моделей - Toyota Corolla. Более половины (59,5%) легковушек с пробегом в июле были ввезены в Россию из Японии, почти четверть (24%) - из Китая, а еще 7,6% машин - из Кореи.
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192
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40
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5
4.7
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40
192
40
бизнес, россия, япония, китай, корея, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ, Toyota, Toyota Camry
11:34 05.08.2026 (обновлено: 11:35 05.08.2026)
 
Импорт легковых автомобилей с пробегом в июле вырос на 7%

"Автостат": импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в июле вырос на 7%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в июле вырос на 7% и составил 50,5 тысячи машин, сообщили в "Автостате".
"Динамика импорта автомобилей: июль 2026… ежемесячная, легковые с пробегом: 50,5 тысячи штук; +7% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства.
Лидером импорта среди марок стала японская Toyota, а среди моделей - Toyota Corolla.
Более половины (59,5%) легковушек с пробегом в июле были ввезены в Россию из Японии, почти четверть (24%) - из Китая, а еще 7,6% машин - из Кореи.
 
БизнесРОССИЯЯПОНИЯКИТАЙКОРЕЯToyotaToyota Camry
 
 
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