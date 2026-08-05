https://1prime.ru/20260805/indeks-872030085.html
Эксперты: индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,5%
Эксперты: индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,5% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты: индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,5%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле поднялся до 54,5% с уровня июня в 54%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:17+0300
2026-08-05T08:17+0300
2026-08-05T08:20+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872030085.jpg?1785907219
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле поднялся до 54,5% с уровня июня в 54%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы американским Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в среду, 5 августа, в 17.00 мск. В 11.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в июле. Аналитики полагают, что за месяц показатель вырос до 51,9 пункта с уровня июня в 50 пунктов. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о динамике рабочих мест в частных компаниях США в месячном выражении. Аналитики считают, что в июле показатель вырос на 70 тысяч. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю. За неделю по 24 июля показатель сократился на 7,2 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Эксперты: индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,5%
Trading Economics: индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,5%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле поднялся до 54,5% с уровня июня в 54%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы американским Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в среду, 5 августа, в 17.00 мск.
В 11.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в июле. Аналитики полагают, что за месяц показатель вырос до 51,9 пункта с уровня июня в 50 пунктов. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о динамике рабочих мест в частных компаниях США в месячном выражении. Аналитики считают, что в июле показатель вырос на 70 тысяч.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю. За неделю по 24 июля показатель сократился на 7,2 миллиона баррелей.