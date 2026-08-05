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Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов
Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов
Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:15+0300
2026-08-05T09:15+0300
2026-08-05T09:15+0300
россия
s&p
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг S&P Global в России составил в июле 49 пункта, увеличившись с 48,2 пункта в июне", - говорится в сообщении. "Последние данные свидетельствуют о небольшом снижении объемов производства... Когда сообщалось о снижении активности, компании связывали это с уменьшением спроса со стороны клиентов и устойчивым сокращением новых заказов", - добавляется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p
Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов
S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в июле до 49 пунктов
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг S&P Global в России составил в июле 49 пункта, увеличившись с 48,2 пункта в июне", - говорится в сообщении.
"Последние данные свидетельствуют о небольшом снижении объемов производства... Когда сообщалось о снижении активности, компании связывали это с уменьшением спроса со стороны клиентов и устойчивым сокращением новых заказов", - добавляется там.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.