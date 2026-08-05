https://1prime.ru/20260805/indeks-872032935.html

Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов

Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов - 05.08.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов

Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:15+0300

2026-08-05T09:15+0300

2026-08-05T09:15+0300

россия

s&p

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872032935.jpg?1785910533

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг S&P Global в России составил в июле 49 пункта, увеличившись с 48,2 пункта в июне", - говорится в сообщении. "Последние данные свидетельствуют о небольшом снижении объемов производства... Когда сообщалось о снижении активности, компании связывали это с уменьшением спроса со стороны клиентов и устойчивым сокращением новых заказов", - добавляется там. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, s&p