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Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 52 пунктов
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 52 пунктов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 52 пунктов
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 52 пунктов с 50 пунктов в июне,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:19+0300
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2026-08-05T11:39+0300
экономика
мировая экономика
европа
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 52 пунктов с 50 пунктов в июне, говорится в сообщении S&P Global.Предварительная оценка, опубликованная в июле, предполагала значение на уровне 51,9 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад."Июльские данные... подтверждают обнадеживающую картину устойчивости экономики еврозоны на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, но также подчеркивают, как деловой климат определяется меняющейся политической обстановкой в мире", - приводится в сообщении комментарий главного экономиста по вопросам бизнеса в S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона (Chris Williamson).Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, вырос до 51,7 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 51,6 пункта.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 51,3 пункта с 49,5 пункта в июне, индекс услуг – до 49,8 пункта с 48,6 пункта. Предварительные показатели были на уровне 51,2 пункта и 49,6 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции в июле увеличился до 49,4 пункта с 47,2 пункта в июне, индекс услуг – до 49,6 пункта с 46,8 пункта. Предварительно показатели были на отметках в 49,6 пункта и 49,8 пункта соответственно.
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мировая экономика, европа
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 52 пунктов
S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 52 пунктов
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 52 пунктов с 50 пунктов в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в июле, предполагала значение на уровне 51,9 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
"Июльские данные... подтверждают обнадеживающую картину устойчивости экономики еврозоны на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке
, но также подчеркивают, как деловой климат определяется меняющейся политической обстановкой в мире", - приводится в сообщении комментарий главного экономиста по вопросам бизнеса в S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона (Chris Williamson).
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, вырос до 51,7 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 51,6 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы
, Германии
, по окончательной оценке, вырос до 51,3 пункта с 49,5 пункта в июне, индекс услуг – до 49,8 пункта с 48,6 пункта. Предварительные показатели были на уровне 51,2 пункта и 49,6 пункта соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции
в июле увеличился до 49,4 пункта с 47,2 пункта в июне, индекс услуг – до 49,6 пункта с 46,8 пункта. Предварительно показатели были на отметках в 49,6 пункта и 49,8 пункта соответственно.