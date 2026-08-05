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Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,1%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,1% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,1%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле увеличился до 54,1% с уровня июня в 54%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:22+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле увеличился до 54,1% с уровня июня в 54%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 54,5%.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,1%
Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 54,1%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле увеличился до 54,1% с уровня июня в 54%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя до 54,5%.