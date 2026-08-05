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Индекс Мосбиржи впервые за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи впервые за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи впервые за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом за счет геополитического оптимизма и ослабления рубля, при этом индекс Мосбиржи на закрытии... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:32+0300
2026-08-05T19:39+0300
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МОСКВА, 5 авг- ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом за счет геополитического оптимизма и ослабления рубля, при этом индекс Мосбиржи на закрытии впервые более чем за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,43%, до 2 301,65 пункта, индекс РТС - на 1,68%, до 895,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,12%, до 885,08 пункта. Выше 2300 пунктов основной индекс оказался впервые со 2 июля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,37%, до 79,65 доллара за баррель. "Геополитический оптимизм и слабость рубля поддерживали покупателей акций. Кроме того, Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что видит пространство для снижения "ключа" до конца текущего года, хотя оно и сузилось",- комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Глобальные рынки воспряли духом на заявлениях администрации США о возможном скором возобновлении судоходства через Ормузский пролив, это усилило надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке и оказало давление на нефтяные цены, отметил он. "Поддержку рынок акций сегодня получил, преимущественно, за счет ослабления курса рубля к доллару и юаню, поводом для которого послужило заявление Минфина РФ об увеличении покупок валюты и золота до 6,5 миллиарда рублей в день, начиная с 7 августа",- рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Данная новость стала неожиданной для участников рынка так как большая часть экспертов и аналитиков наоборот предполагали, что Минфин сократит объемы покупок валюты по бюджетному правилу, пояснил он. Лидеры роста и падения "Акции "Группы Астра" (+16,96%) позитивно отреагировали на завершение стратегически значимой сделки. Она включает приобретение дочерней структурой группы - компанией Тантор Лабс - исключительных прав на СУБД Персей у ее разработчика, МТ Интеграция",- рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также в лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+8,69%), ОГК-2 (+6,84%), "Селигдара" (+6,59%), "Фармсинтеза" (+5,65%) и "Русгидро" (+5,02%). "Акции "Евротранса" (-0,57%) упали после сообщения о планах Сбербанка обратиться в Арбитражный суд с иском о признании компании банкротом. Ее менеджмент допустил возможность дефолта по всем выпускам долговых обязательств и не исключил на этой основе тяжелых последствий", - отметила Мильчакова. Также в лидерах снижения – акции "Камаза" (−2,20%), "Соллерса" (−2,14%), "Сегежи" (−2,09%), "Совкомфлота" (−2,05%) и префы "Башнефти" (−1,49%). Прогнозы Индекс Мосбиржи при благоприятном сценарии может выбраться за 2300 пунктов, базово же ожидаем сохранение движения в коридоре 2200-2300 пунктов, делится Смирнов. "Даже если в ближайшие торговые сессии индекс Мосбиржи сможет преодолеть сопротивление отметки 2300 пунктов, для закрепления и продолжения роста индексу нужны значимые фундаментальные поводы. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее время для индекса Мосбиржи мы видим консолидацию в диапазоне 2200-2300 пунктов",- считает Муштаков. Находясь в этом торговом диапазоне, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в ожидании новых значимых стимулов, заключил он.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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рынок, индексы, торги, сша, ормузский пролив, ближний восток, мосбиржа, минфин, ртс
Рынок, Индексы, Торги, США, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мосбиржа, Минфин, РТС
19:32 05.08.2026 (обновлено: 19:39 05.08.2026)
 
Индекс Мосбиржи впервые за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов на закрытии

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МОСКВА, 5 авг- ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом за счет геополитического оптимизма и ослабления рубля, при этом индекс Мосбиржи на закрытии впервые более чем за месяц преодолел отметку в 2300 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,43%, до 2 301,65 пункта, индекс РТС - на 1,68%, до 895,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,12%, до 885,08 пункта. Выше 2300 пунктов основной индекс оказался впервые со 2 июля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 0,37%, до 79,65 доллара за баррель.
"Геополитический оптимизм и слабость рубля поддерживали покупателей акций. Кроме того, Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки отметил, что видит пространство для снижения "ключа" до конца текущего года, хотя оно и сузилось",- комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Глобальные рынки воспряли духом на заявлениях администрации США о возможном скором возобновлении судоходства через Ормузский пролив, это усилило надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке и оказало давление на нефтяные цены, отметил он.
"Поддержку рынок акций сегодня получил, преимущественно, за счет ослабления курса рубля к доллару и юаню, поводом для которого послужило заявление Минфина РФ об увеличении покупок валюты и золота до 6,5 миллиарда рублей в день, начиная с 7 августа",- рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Данная новость стала неожиданной для участников рынка так как большая часть экспертов и аналитиков наоборот предполагали, что Минфин сократит объемы покупок валюты по бюджетному правилу, пояснил он.

Лидеры роста и падения

"Акции "Группы Астра" (+16,96%) позитивно отреагировали на завершение стратегически значимой сделки. Она включает приобретение дочерней структурой группы - компанией Тантор Лабс - исключительных прав на СУБД Персей у ее разработчика, МТ Интеграция",- рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Также в лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+8,69%), ОГК-2 (+6,84%), "Селигдара" (+6,59%), "Фармсинтеза" (+5,65%) и "Русгидро" (+5,02%).
"Акции "Евротранса" (-0,57%) упали после сообщения о планах Сбербанка обратиться в Арбитражный суд с иском о признании компании банкротом. Ее менеджмент допустил возможность дефолта по всем выпускам долговых обязательств и не исключил на этой основе тяжелых последствий", - отметила Мильчакова.
Также в лидерах снижения – акции "Камаза" (−2,20%), "Соллерса" (−2,14%), "Сегежи" (−2,09%), "Совкомфлота" (−2,05%) и префы "Башнефти" (−1,49%).

Прогнозы

Индекс Мосбиржи при благоприятном сценарии может выбраться за 2300 пунктов, базово же ожидаем сохранение движения в коридоре 2200-2300 пунктов, делится Смирнов.
"Даже если в ближайшие торговые сессии индекс Мосбиржи сможет преодолеть сопротивление отметки 2300 пунктов, для закрепления и продолжения роста индексу нужны значимые фундаментальные поводы. Наиболее вероятным сценарием на ближайшее время для индекса Мосбиржи мы видим консолидацию в диапазоне 2200-2300 пунктов",- считает Муштаков.
Находясь в этом торговом диапазоне, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в ожидании новых значимых стимулов, заключил он.
 
РынокИндексыТоргиСШАОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКМосбиржаМинфинРТС
 
 
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