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Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов
Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:10+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.04 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,19% - до 8 638,15 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 26 379,54 пункта. Минутами ранее оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 693,89 пункта, DAX – до 26 438,34 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,4%, до 10 922,79 пункта.
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рынок, торги, индексы, европа, dax
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов
Немецкий DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды на открытии торгов в среду
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.04 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,19% - до 8 638,15 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 26 379,54 пункта. Минутами ранее оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 693,89 пункта, DAX – до 26 438,34 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,4%, до 10 922,79 пункта.