Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/indeksy-872036663.html
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов
Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:10+0300
2026-08-05T10:10+0300
рынок
торги
индексы
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.04 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,19% - до 8 638,15 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 26 379,54 пункта. Минутами ранее оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 693,89 пункта, DAX – до 26 438,34 пункта. Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,4%, до 10 922,79 пункта.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, европа, dax
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
10:10 05.08.2026
 
Французский и немецкий фондовые индексы достигли новых рекордов

Немецкий DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды на открытии торгов в среду

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.04 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,19% - до 8 638,15 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 26 379,54 пункта. Минутами ранее оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 693,89 пункта, DAX – до 26 438,34 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,4%, до 10 922,79 пункта.
 
РынокТоргиИндексыЕВРОПАDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала