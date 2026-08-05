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Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии
Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии - 05.08.2026, ПРАЙМ
Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии
Устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T16:16+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ. "Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год. Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", - сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора. Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6-7% (по сравнению с 4,5-5,5% в апрельском прогнозе), напомнил регулятор. По итогам второго квартала годовая инфляция сложилась на уровне 6% - вблизи апрельского прогноза (5,9%). Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты, отмечает ЦБ. "В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", - сообщается в комментарии. Опрошенные ЦБ РФ аналитики ожидают, что в 2026 году инфляция составит 6,2%, также сообщается в материалах регулятора. "Это ближе к нижней границе июльского прогнозного диапазона Банка России (6,0-7,0%). По прогнозу Банка России, в 2027-2029 годах инфляция будет находиться на цели. Ожидания аналитиков на 2027 год несколько выше (4,6%), а мнения об инфляции в 2028-2029 годах в целом сходятся с прогнозом Банка России", - подытожили там.
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финансы, россия, рф, банк россии
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, Банк России
Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии
ЦБ: устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ.
"Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год. Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", - сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора.
Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6-7% (по сравнению с 4,5-5,5% в апрельском прогнозе), напомнил регулятор.
По итогам второго квартала годовая инфляция сложилась на уровне 6% - вблизи апрельского прогноза (5,9%). Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты, отмечает ЦБ.
"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", - сообщается в комментарии.
Опрошенные ЦБ РФ
аналитики ожидают, что в 2026 году инфляция составит 6,2%, также сообщается в материалах регулятора.
"Это ближе к нижней границе июльского прогнозного диапазона Банка России
(6,0-7,0%). По прогнозу Банка России, в 2027-2029 годах инфляция будет находиться на цели. Ожидания аналитиков на 2027 год несколько выше (4,6%), а мнения об инфляции в 2028-2029 годах в целом сходятся с прогнозом Банка России", - подытожили там.