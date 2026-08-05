https://1prime.ru/20260805/infljatsija-872053754.html

Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии

Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии - 05.08.2026, ПРАЙМ

Устойчивая инфляция в России останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии

Устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:16+0300

2026-08-05T16:16+0300

2026-08-05T16:20+0300

финансы

экономика

россия

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872053754.jpg?1785936049

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год, оценивает ЦБ. "Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии в пересчете на год. Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", - сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора. Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6-7% (по сравнению с 4,5-5,5% в апрельском прогнозе), напомнил регулятор. По итогам второго квартала годовая инфляция сложилась на уровне 6% - вблизи апрельского прогноза (5,9%). Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты, отмечает ЦБ. "В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", - сообщается в комментарии. Опрошенные ЦБ РФ аналитики ожидают, что в 2026 году инфляция составит 6,2%, также сообщается в материалах регулятора. "Это ближе к нижней границе июльского прогнозного диапазона Банка России (6,0-7,0%). По прогнозу Банка России, в 2027-2029 годах инфляция будет находиться на цели. Ожидания аналитиков на 2027 год несколько выше (4,6%), а мнения об инфляции в 2028-2029 годах в целом сходятся с прогнозом Банка России", - подытожили там.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россии