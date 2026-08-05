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Власти Удмуртии заказали оценку всего портфеля "Ижавиа" - 05.08.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20260805/izhavia-872052185.html
Власти Удмуртии заказали оценку всего портфеля "Ижавиа"
Власти Удмуртии заказали оценку всего портфеля "Ижавиа" - 05.08.2026, ПРАЙМ
Власти Удмуртии заказали оценку всего портфеля "Ижавиа"
Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа", которая в августе лишилась права на полеты, но владеет обновленным аэропортом Ижевска, ожидают... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:39+0300
2026-08-05T15:50+0300
бизнес
экономика
россия
удмуртия
ижевск
ведомости
госсовет
росавиация
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа", которая в августе лишилась права на полеты, но владеет обновленным аэропортом Ижевска, ожидают завершения продажи актива уже в октябре, сообщил газете "Ведомости" представитель правительства республики. Депутаты Госсовета Удмуртии в апреле согласовали приватизацию "Ижавиа". Власти республики тогда сообщали, что предполагается продажа акций на открытом аукционе в конце года, и отмечали, что компании нужен крупный инвестор для обеспечения загрузки аэропорта. В нем в ноябре 2025 года открыли новый пассажирский терминал. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. "Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа" для последующей продажи и ждут ее завершения в октябре... Власти республики хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, имеющий возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию, но не исключали и их раздельную продажу", - пишет газета. По словам представителя правительства Удмуртии, аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании не повлияет на планы ее приватизации в 2026 году. Кроме того, он рассказал, что иск с заявлением о признании аннулирования сертификата незаконным, который "Ижавиа" подала в московский арбитраж 3 августа, по состоянию на 4 августа был отозван. Он добавил, что вопрос о банкротстве авиакомпании сейчас не рассматривается, поскольку перевозчик способен отвечать по своим обязательствам.
https://1prime.ru/20260730/avia-871893193.html
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бизнес, россия, удмуртия, ижевск, ведомости, госсовет, росавиация
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Удмуртия, Ижевск, Ведомости, Госсовет, Росавиация
15:39 05.08.2026 (обновлено: 15:50 05.08.2026)
 
Власти Удмуртии заказали оценку всего портфеля "Ижавиа"

Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа"

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа", которая в августе лишилась права на полеты, но владеет обновленным аэропортом Ижевска, ожидают завершения продажи актива уже в октябре, сообщил газете "Ведомости" представитель правительства республики.
Депутаты Госсовета Удмуртии в апреле согласовали приватизацию "Ижавиа". Власти республики тогда сообщали, что предполагается продажа акций на открытом аукционе в конце года, и отмечали, что компании нужен крупный инвестор для обеспечения загрузки аэропорта. В нем в ноябре 2025 года открыли новый пассажирский терминал.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
"Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа" для последующей продажи и ждут ее завершения в октябре... Власти республики хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, имеющий возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию, но не исключали и их раздельную продажу", - пишет газета.
По словам представителя правительства Удмуртии, аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании не повлияет на планы ее приватизации в 2026 году.
Кроме того, он рассказал, что иск с заявлением о признании аннулирования сертификата незаконным, который "Ижавиа" подала в московский арбитраж 3 августа, по состоянию на 4 августа был отозван. Он добавил, что вопрос о банкротстве авиакомпании сейчас не рассматривается, поскольку перевозчик способен отвечать по своим обязательствам.
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