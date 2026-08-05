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Цены на бензин в Японии показали рост вторую неделю подряд - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на бензин в Японии показали рост вторую неделю подряд
Цены на бензин в Японии показали рост вторую неделю подряд - 05.08.2026, ПРАЙМ
Цены на бензин в Японии показали рост вторую неделю подряд
Средняя розничная цена на бензин в Японии вторую неделю подряд показывает рост – она превысила установленный правительством максимальный уровень в 170 иен (1,08 | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T10:03+0300
2026-08-05T10:05+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
япония
сша
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ТОКИО, 5 авг – ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в Японии вторую неделю подряд показывает рост – она превысила установленный правительством максимальный уровень в 170 иен (1,08 доллара), сообщил центр нефтяной информации Японии. Вторую неделю подряд средняя цена держится на уровне 170,1 иена за литр. На высокооктановый бензин – до 181 иены за литр (1,15 доллара). После того, как 18 марта цены на бензин установили рекорд с 1990 года на отметке 190,8 иен (1,2 доллара США по курсу на 18 марта 2026 года) за литр, с 19 марта правительство запустило систему мер для удержания цен не выше 170 иен за литр. В конце июля сообщалось, что средства, отпущенные на субсидии, заканчиваются, и правительству придется брать из резервного несколько сотен миллиардов иен, что может равняться нескольким миллиардам долларов. При этом ценовой порог уже с сентября может быть повышен до 175 иен за литр (1,08 доллара). Сама система субсидий будет продлена до октября включительно.
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мировая экономика, япония, сша
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США
10:03 05.08.2026 (обновлено: 10:05 05.08.2026)
 
Цены на бензин в Японии показали рост вторую неделю подряд

Средняя цена на бензин в Японии превысила установленный максимальный уровень в 170 иен

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ТОКИО, 5 авг – ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в Японии вторую неделю подряд показывает рост – она превысила установленный правительством максимальный уровень в 170 иен (1,08 доллара), сообщил центр нефтяной информации Японии.
Вторую неделю подряд средняя цена держится на уровне 170,1 иена за литр. На высокооктановый бензин – до 181 иены за литр (1,15 доллара).
После того, как 18 марта цены на бензин установили рекорд с 1990 года на отметке 190,8 иен (1,2 доллара США по курсу на 18 марта 2026 года) за литр, с 19 марта правительство запустило систему мер для удержания цен не выше 170 иен за литр.
В конце июля сообщалось, что средства, отпущенные на субсидии, заканчиваются, и правительству придется брать из резервного несколько сотен миллиардов иен, что может равняться нескольким миллиардам долларов. При этом ценовой порог уже с сентября может быть повышен до 175 иен за литр (1,08 доллара). Сама система субсидий будет продлена до октября включительно.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯСША
 
 
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