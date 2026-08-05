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В Кабуле пройдет первая международная выставка сельского хозяйства
В Кабуле пройдет первая международная выставка сельского хозяйства - 05.08.2026, ПРАЙМ
В Кабуле пройдет первая международная выставка сельского хозяйства
Первая международная выставка сельского хозяйства и животноводства с участием России, Ирана, Узбекистана, Турции и Индии пройдет в Кабуле с 11 по 16 августа,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:46+0300
2026-08-05T11:46+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Первая международная выставка сельского хозяйства и животноводства с участием России, Ирана, Узбекистана, Турции и Индии пройдет в Кабуле с 11 по 16 августа, сообщает афганский новостной портал Tolo news.
По словам организаторов выставки - министерств сельского хозяйства, ирригации и животноводста, промышленности и торговли, а также афганской палаты сельскохозяйственного и животноводческого производства, - участники мероприятия представят свои товары, технологии и услуги в аграрном секторе, животноводстве и смежных отраслях на 500 выставочных стендах.
"Все 500 выставочных мест уже забронированы, а активность афганского агропромышленного сектора оказалась впечатляющей. Промышленные предприятия также обеспечили себе значительное присутствие на этой выставке", - заявил на пресс-конференции в Кабуле, посвященном грядущему событию, глава афганской палаты сельскохозяйственного и животноводческого производства Хан Мохаммад Форотан.
В свою очередь представители афганского минпромторга назвали выставку важным шагом на пути к продвижению сельхозпродукции, расширению экспорта, привлечению инвестиций и созданию прямых связей между производителями и рынками сбыта как внутри страны, так и за рубежом.
"Выставка станет отличной площадкой для обмена опытом, расширения торгового сотрудничества и стимулирования инвестиций в аграрный сектор и животноводство", - приводит Tolo news слова руководителя выставочного управления минпромторга Якуб Джавида.
На пресс-конференции представители минсельхоза подчеркнули важность поддержки отечественных производителей, призвав фермеров и частный сектор отдавать предпочтение афганским товарам, чтобы способствовать росту производства, созданию рабочих мест и укреплению продовольственной самодостаточности. "На сегодняшний день для населения, торговцев и фермеров созданы более благоприятные условия, чем когда-либо за последние пятьдесят лет", - заявил, выступая на пресс-конференции директор департамента планирования и координации минсельхоза Абдул Али Омари.
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сельское хозяйство, мировая экономика, иран, узбекистан, турция
Сельское хозяйство, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, УЗБЕКИСТАН, ТУРЦИЯ
В Кабуле пройдет первая международная выставка сельского хозяйства
В Кабуле пройдет первая международная выставка сельского хозяйства и животноводства
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Первая международная выставка сельского хозяйства и животноводства с участием России, Ирана, Узбекистана, Турции и Индии пройдет в Кабуле с 11 по 16 августа, сообщает афганский новостной портал Tolo news.
По словам организаторов выставки - министерств сельского хозяйства, ирригации и животноводста, промышленности и торговли, а также афганской палаты сельскохозяйственного и животноводческого производства, - участники мероприятия представят свои товары, технологии и услуги в аграрном секторе, животноводстве и смежных отраслях на 500 выставочных стендах.
"Все 500 выставочных мест уже забронированы, а активность афганского агропромышленного сектора оказалась впечатляющей. Промышленные предприятия также обеспечили себе значительное присутствие на этой выставке", - заявил на пресс-конференции в Кабуле, посвященном грядущему событию, глава афганской палаты сельскохозяйственного и животноводческого производства Хан Мохаммад Форотан.
В свою очередь представители афганского минпромторга назвали выставку важным шагом на пути к продвижению сельхозпродукции, расширению экспорта, привлечению инвестиций и созданию прямых связей между производителями и рынками сбыта как внутри страны, так и за рубежом.
"Выставка станет отличной площадкой для обмена опытом, расширения торгового сотрудничества и стимулирования инвестиций в аграрный сектор и животноводство", - приводит Tolo news слова руководителя выставочного управления минпромторга Якуб Джавида.
На пресс-конференции представители минсельхоза подчеркнули важность поддержки отечественных производителей, призвав фермеров и частный сектор отдавать предпочтение афганским товарам, чтобы способствовать росту производства, созданию рабочих мест и укреплению продовольственной самодостаточности. "На сегодняшний день для населения, торговцев и фермеров созданы более благоприятные условия, чем когда-либо за последние пятьдесят лет", - заявил, выступая на пресс-конференции директор департамента планирования и координации минсельхоза Абдул Али Омари.