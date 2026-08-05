Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/khonda-872040833.html
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза
Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего квартала текущего финансового года, завершившегося 30... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:36+0300
2026-08-05T11:47+0300
бизнес
honda
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1b/852457245_0:106:3099:1849_1920x0_80_0_0_6c063a6f2871cdcb662bde0f09d67255.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего квартала текущего финансового года, завершившегося 30 июня, увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении и составила 450,915 миллиарда иен (около 2,86 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 115,84 иены (0,74 доллара) с 46,8 иены (0,3 доллара) на акцию годом ранее. Выручка Honda увеличилась на 13,5% и составила 6,062 триллиона иен (38,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 2,2 раза к показателю аналогичного прошлогоднего периода, до 530,767 миллиарда иен (3,4 миллиарда долларов), аналитики ожидали прибыль размером лишь в 302,1 миллиарда. Показатель вырос впервые после пяти кварталов снижения подряд. Компания повысила прогнозы на финансовый год, который завершится 31 марта. Теперь Honda ожидает выручки на уровне 24,15 триллиона иен после майского прогноза показателя в 23,15 триллиона, чистая прибыль ожидается на уровне 400 миллиардов иен, а не 260 миллиардов. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 650 миллиардов иен вместо 500 миллиардов, ожидаемых в мае. Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1b/852457245_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_28b09b35b196cbfd6518581f500b9e8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, honda
Бизнес, Honda
11:36 05.08.2026 (обновлено: 11:47 05.08.2026)
 
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза

Чистая прибыль Honda Motor за квартал выросла в 2,3 раза, до 2,86 миллиарда долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Honda
Логотип Honda - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего квартала текущего финансового года, завершившегося 30 июня, увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении и составила 450,915 миллиарда иен (около 2,86 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 115,84 иены (0,74 доллара) с 46,8 иены (0,3 доллара) на акцию годом ранее.
Выручка Honda увеличилась на 13,5% и составила 6,062 триллиона иен (38,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 2,2 раза к показателю аналогичного прошлогоднего периода, до 530,767 миллиарда иен (3,4 миллиарда долларов), аналитики ожидали прибыль размером лишь в 302,1 миллиарда. Показатель вырос впервые после пяти кварталов снижения подряд.
Компания повысила прогнозы на финансовый год, который завершится 31 марта. Теперь Honda ожидает выручки на уровне 24,15 триллиона иен после майского прогноза показателя в 23,15 триллиона, чистая прибыль ожидается на уровне 400 миллиардов иен, а не 260 миллиардов. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 650 миллиардов иен вместо 500 миллиардов, ожидаемых в мае.
Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
 
БизнесHonda
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала