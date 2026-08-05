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У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза - 05.08.2026, ПРАЙМ
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза
Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего квартала текущего финансового года, завершившегося 30... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:36+0300
2026-08-05T11:36+0300
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бизнес
honda
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего квартала текущего финансового года, завершившегося 30 июня, увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении и составила 450,915 миллиарда иен (около 2,86 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 115,84 иены (0,74 доллара) с 46,8 иены (0,3 доллара) на акцию годом ранее. Выручка Honda увеличилась на 13,5% и составила 6,062 триллиона иен (38,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 2,2 раза к показателю аналогичного прошлогоднего периода, до 530,767 миллиарда иен (3,4 миллиарда долларов), аналитики ожидали прибыль размером лишь в 302,1 миллиарда. Показатель вырос впервые после пяти кварталов снижения подряд. Компания повысила прогнозы на финансовый год, который завершится 31 марта. Теперь Honda ожидает выручки на уровне 24,15 триллиона иен после майского прогноза показателя в 23,15 триллиона, чистая прибыль ожидается на уровне 400 миллиардов иен, а не 260 миллиардов. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 650 миллиардов иен вместо 500 миллиардов, ожидаемых в мае. Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
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бизнес, honda
У Honda Motor выросла чистая прибыль в 2,3 раза
Чистая прибыль Honda Motor за квартал выросла в 2,3 раза, до 2,86 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошедшего квартала текущего финансового года, завершившегося 30 июня, увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении и составила 450,915 миллиарда иен (около 2,86 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 115,84 иены (0,74 доллара) с 46,8 иены (0,3 доллара) на акцию годом ранее.
Выручка Honda
увеличилась на 13,5% и составила 6,062 триллиона иен (38,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль выросла в 2,2 раза к показателю аналогичного прошлогоднего периода, до 530,767 миллиарда иен (3,4 миллиарда долларов), аналитики ожидали прибыль размером лишь в 302,1 миллиарда. Показатель вырос впервые после пяти кварталов снижения подряд.
Компания повысила прогнозы на финансовый год, который завершится 31 марта. Теперь Honda ожидает выручки на уровне 24,15 триллиона иен после майского прогноза показателя в 23,15 триллиона, чистая прибыль ожидается на уровне 400 миллиардов иен, а не 260 миллиардов. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 650 миллиардов иен вместо 500 миллиардов, ожидаемых в мае.
Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.