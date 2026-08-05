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Рынок элитной недвижимости Кипра тяжело пережил отток инвесторов из России - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок элитной недвижимости Кипра тяжело пережил отток инвесторов из России
Рынок элитной недвижимости Кипра тяжело пережил отток инвесторов из России - 05.08.2026, ПРАЙМ
Рынок элитной недвижимости Кипра тяжело пережил отток инвесторов из России
Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России, проектам понадобилось больше времени для адаптации к новым... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:36+0300
2026-08-05T09:36+0300
недвижимость
бизнес
кипр
россия
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России, проектам понадобилось больше времени для адаптации к новым условиям, сообщили РИА Новости в Ассоциации риелторов Кипра (CREAA Cyprus). Как рассказали в ассоциации, введение антироссийских санкций и геополитические изменения после 2022 года оказали влияние на структуру спроса на кипрском рынке недвижимости, активность со стороны российских покупателей снизилась. "Сегмент недвижимости высокой стоимости первоначально продемонстрировал замедление… Некоторым специализированным проектам сверхэлитного жилья потребовалось больше времени для адаптации к новым условиям", - сообщили представители CREAA агентству. В процессе адаптации к новым условиям наблюдалось постепенное восстановление рынка за счет покупателей из Израиля, Великобритании, стран ЕС и других государств, добавили в ассоциации. "В то же время такие факторы, как рост стоимости строительства, процентные ставки и ограниченное предложение, по-прежнему остаются серьезными вызовами для отрасли", - заключили представители CREAA.
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недвижимость, бизнес, кипр, россия
Недвижимость, Бизнес, КИПР, РОССИЯ
09:36 05.08.2026
 
Рынок элитной недвижимости Кипра тяжело пережил отток инвесторов из России

CREAA Cyprus: элитное жилье на Кипре дольше всего восстанавливалось после оттока россиян

© CC BY-SA 3.0 / EUCyprusфлаг Кипра
флаг Кипра - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© CC BY-SA 3.0 / EUCyprus
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Рынок элитной недвижимости на Кипре дольше всего восстанавливался после оттока инвесторов из России, проектам понадобилось больше времени для адаптации к новым условиям, сообщили РИА Новости в Ассоциации риелторов Кипра (CREAA Cyprus).
Как рассказали в ассоциации, введение антироссийских санкций и геополитические изменения после 2022 года оказали влияние на структуру спроса на кипрском рынке недвижимости, активность со стороны российских покупателей снизилась.
"Сегмент недвижимости высокой стоимости первоначально продемонстрировал замедление… Некоторым специализированным проектам сверхэлитного жилья потребовалось больше времени для адаптации к новым условиям", - сообщили представители CREAA агентству.
В процессе адаптации к новым условиям наблюдалось постепенное восстановление рынка за счет покупателей из Израиля, Великобритании, стран ЕС и других государств, добавили в ассоциации.
"В то же время такие факторы, как рост стоимости строительства, процентные ставки и ограниченное предложение, по-прежнему остаются серьезными вызовами для отрасли", - заключили представители CREAA.
 
НедвижимостьБизнесКИПРРОССИЯ
 
 
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