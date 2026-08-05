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Китай ввел контрсанкции против шести организаций США
Китай ввел контрсанкции против шести организаций США - 05.08.2026, ПРАЙМ
Китай ввел контрсанкции против шести организаций США
Министерство коммерции КНР объявило о введении контрсанкций в отношении шести американских организаций. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:29+0300
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ПЕКИН, 5 авг - ПРАЙМ. Министерство коммерции КНР объявило о введении контрсанкций в отношении шести американских организаций. Как следует из заявления китайского ведомства, данные меры Пекина стали ответом на санкции США, ранее введенные против китайских компаний под предлогом "использования принудительного труда". В минкоммерции отметили, что шесть американских организаций оказывали "содействие и поддержку незаконным санкциям" Вашингтона. "Китайская сторона приняла решение включить шесть американских организаций, включая Applied DNA Sciences, в перечень объектов ответных мер", - говорится в заявлении ведомства. Организациям и физическим лицам на территории КНР запрещается осуществлять с попавшими в список организациями сделки, сотрудничество и иные виды деятельности. Ограничительные меры вступили в силу 5 августа. В минкоммерции КНР подчеркнули, что ограничения против китайских компаний под предлогом борьбы с "так называемым принудительным трудом", нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая. В список попали следующие компании США: Applied DNA Sciences, Inc., Stratum Reservoir, LLC, Altana Technologies, Inc., Responsible Business Alliance, Verite Group, Inc. и Human Rights in China.
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мировая экономика, китай, сша
Мировая экономика, КИТАЙ, США
Китай ввел контрсанкции против шести организаций США
Минкоммерции КНР объявило о введении контрсанкций против шести американских организаций
ПЕКИН, 5 авг - ПРАЙМ. Министерство коммерции КНР объявило о введении контрсанкций в отношении шести американских организаций.
Как следует из заявления китайского ведомства, данные меры Пекина стали ответом на санкции США
, ранее введенные против китайских компаний под предлогом "использования принудительного труда". В минкоммерции отметили, что шесть американских организаций оказывали "содействие и поддержку незаконным санкциям" Вашингтона.
"Китайская сторона приняла решение включить шесть американских организаций, включая Applied DNA Sciences, в перечень объектов ответных мер", - говорится в заявлении ведомства.
Организациям и физическим лицам на территории КНР
запрещается осуществлять с попавшими в список организациями сделки, сотрудничество и иные виды деятельности. Ограничительные меры вступили в силу 5 августа.
В минкоммерции КНР подчеркнули, что ограничения против китайских компаний под предлогом борьбы с "так называемым принудительным трудом", нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая.
В список попали следующие компании США: Applied DNA Sciences, Inc., Stratum Reservoir, LLC, Altana Technologies, Inc., Responsible Business Alliance, Verite Group, Inc. и Human Rights in China.
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