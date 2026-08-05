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Валютный и долговой рынки: впереди "роковой август", но все на паузе

Валютный и долговой рынки: впереди "роковой август", но все на паузе - 05.08.2026, ПРАЙМ

Валютный и долговой рынки: впереди "роковой август", но все на паузе

В июле баррель "Юралс" стоил около 59 долларов — порогового значения в бюджетном правиле. Вследствие низких нефтяных цен курс доллара подрос почти до 80 рублей. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T05:05+0300

2026-08-05T05:05+0300

2026-08-05T05:05+0300

сергей коныгин

минфин

банк россии

"синара"

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. В июле баррель "Юралс" стоил около 59 долларов — порогового значения в бюджетном правиле. Вследствие низких нефтяных цен курс доллара подрос почти до 80 рублей. В августе мы видим его в коридоре 79–81 при прогнозируемой на второе полугодие цене нефти в 50–55 долларов за баррель и ожидаемом увеличении импорта. Валютные операции Минфина (в августе предполагаем нетто-покупку примерно на 1 миллиард рублей) существенного влияния не окажут.Валютный курс стабилизировался в июле в рамках наших ожиданий. К концу месяца доллар дорос почти до 80 при умеренном влиянии операций по бюджетному правилу: они недостаточно масштабны, чтобы сформировать тренд, и лишь призваны сглаживать колебания. Главным фактором, способствовавшим ослаблению рубля, стало снижение нефтяных цен. Российский сорт "Юралс" в среднем торговался чуть выше установленной Минфином цены отсечения — 59 долларов за баррель.Предполагаем, что и в августе курс доллара останется в диапазоне 79–81, тяготея к верхней границе. Повлияют в основном относительно низкие цены на нефть (на второе полугодие мы прогнозируем цену "Юралс" в 50–55 долларов), смягчение монетарных условий (хотя Банк России проявляет большую, чем ожидалось, осмотрительность) и увеличение импорта. Многие участники рынка сходятся во мнении, что в августе или сентябре Минфин от покупки иностранной валюты перейдет к продаже и таким образом краткосрочно окажет рублю поддержку. Наш же прогноз предполагает нетто-покупку валюты в августе не более чем на 1 миллиард рублей, а с учетом ее продажи Банком России на эквивалент 0,6 миллиарда рублей совокупный эффект оцениваем как близкий к нулю.Не разместив искомые объемы с искомой доходностью, Минфин поставил аукционы облигаций федерального займа (ОФЗ) на паузу. На фоне июльского обвала рынка государственного долга ведомству удалось провести всего один аукцион — 1 июля, разместившись на 10 миллиардов рублей при доступном объеме в 110 миллиардов. Следующий аукцион отменили, чтобы стабилизировать рыночную ситуацию. В середине месяца инвесторам предложили флоатер, но Минфин не получил заявок с приемлемыми ценами — аукцион не состоялся. Далее размещения решено остановить на неопределенный срок, пока не сформируются более благоприятные условия.Долговой рынок приободрился. Июль оказался крайне волатильным месяцем: в середине месяца котировки ОФЗ достигли минимумов, а доходности выросли до максимальных с февраля 2025 года значений — на дальнем участке кривой превысив 16,7% годовых. Когда стало известно, что Минфин останавливает проведение аукционов и зарегистрировал два выпуска флоатеров, способных устранить навес предложения "фиксов", рынок развернулся. По итогам месяца цены даже вышли в небольшой плюс, отыграв почти половину просадки, начавшейся еще в июне.Учитывая, что Банк России повысил прогнозные диапазоны ключевой ставки на 2026 и 2027 годы, мы пересчитали потенциальную полную доходность по госбумагам на этот период. Список наших фаворитов не изменился. Лучшим вариантом по-прежнему считаем ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5–6,0 лет, за которыми следуют флоатеры, а на третьем месте — короткие "фиксы".Автор: Сергей Коныгин, главный экономист Инвестбанка "Синара"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Коныгин https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/07/871347046_0:427:2048:2475_100x100_80_0_0_52474f96297ce19c9feb138dd6c78596.jpg

сергей коныгин, минфин, банк россии, "синара"