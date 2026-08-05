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"Одна ложь за другой": в США предупредили о масштабном топливном кризисе

"Одна ложь за другой": в США предупредили о масштабном топливном кризисе - 05.08.2026, ПРАЙМ

"Одна ложь за другой": в США предупредили о масштабном топливном кризисе

Мир может столкнуться с масштабным кризисом и ростом цен на топливо из-за снижения доступности нефти и нарушении морских цепочек поставок, заявил бывший... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:00+0300

2026-08-05T16:00+0300

2026-08-05T16:00+0300

экономика

мировая экономика

персидский залив

ормузский пролив

суэцкий канал

сша

кризис

топливо

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Мир может столкнуться с масштабным кризисом и ростом цен на топливо из-за снижения доступности нефти и нарушении морских цепочек поставок, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.По его словам, из-за сокращения доступности нефти, в том числе из стран Персидского залива, возник глобальный дефицит дизельного и авиационного топлива, поэтому цены на них продолжают расти."Сегодня на фьючерсном нефтяном рынке говорят: "Цена на нефть марки Brent упала почти на 20 долларов за четыре-пять дней". Все обманывают себя: "Счастливые времена снова настали, нефтяной кризис закончился". Это не так. Они лгут сами себе. Они лгут всему миру. И вы можете рассказывать эту ложь сколько угодно, но когда вы собираетесь заправить свой грузовик дизельным топливом, реальность роста цены бьет вас прямо по лицу", — посетовал Джонсон.Он указал на глобальный сбой в морских цепочках поставок из-за блокировки Ормузского пролива, ограничений в Баб-эль-Мандебский проливе и проблем с Суэцким каналом, который из-за недостатка осадков не может принимать больше судов, чем обычно."Финансовый кризис, когда разразится, будет глобальным и опустошающим для стран по всему миру. И они сидят и делают вид, что это не реально: "Все хорошо, мы все контролируем". Но они ничего не контролируют. Одна проклятая ложь за другой", — констатировал бывший аналитик ЦРУ.

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персидский залив

ормузский пролив

суэцкий канал

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мировая экономика, персидский залив, ормузский пролив, суэцкий канал, сша, кризис, топливо