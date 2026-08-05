Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/kuba-872038830.html
На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией
На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией - 05.08.2026, ПРАЙМ
На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией
Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T11:13+0300
2026-08-05T11:13+0300
бизнес
россия
куба
сша
туризм
авиатопливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый заместитель министра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. "(Работа над перезапуском рейсов - ред.) продолжается, но пока нет возможности из-за ограничений по топливу. Так как не получается обеспечить самолеты топливом на Кубе или в какой-либо соседней стране, еще не удалось перезапустить перелеты", - сказал он на полях прошедшего Международного транспортного саммита. По оценке заместителя министра, именно эта нехватка топлива выступает основным препятствием для возобновления рейсов между Россией и Кубой. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Авиасообщение между Россией и Кубой было прекращено в феврале.
куба
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, куба, сша, туризм, авиатопливо
Бизнес, РОССИЯ, КУБА, США, Туризм, авиатопливо
11:13 05.08.2026
 
На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией

Замглавы Минтранса Кубы Эрнандес: перезапуску рейсов в Россию мешает нехватка авиатоплива

© РИА Новости . Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый заместитель министра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
"(Работа над перезапуском рейсов - ред.) продолжается, но пока нет возможности из-за ограничений по топливу. Так как не получается обеспечить самолеты топливом на Кубе или в какой-либо соседней стране, еще не удалось перезапустить перелеты", - сказал он на полях прошедшего Международного транспортного саммита.
По оценке заместителя министра, именно эта нехватка топлива выступает основным препятствием для возобновления рейсов между Россией и Кубой.
В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Авиасообщение между Россией и Кубой было прекращено в феврале.
 
БизнесРОССИЯКУБАСШАТуризмавиатопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала