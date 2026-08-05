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На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией

На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией - 05.08.2026, ПРАЙМ

На Кубе рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией

Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:13+0300

2026-08-05T11:13+0300

2026-08-05T11:13+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказал РИА Новости первый заместитель министра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес. "(Работа над перезапуском рейсов - ред.) продолжается, но пока нет возможности из-за ограничений по топливу. Так как не получается обеспечить самолеты топливом на Кубе или в какой-либо соседней стране, еще не удалось перезапустить перелеты", - сказал он на полях прошедшего Международного транспортного саммита. По оценке заместителя министра, именно эта нехватка топлива выступает основным препятствием для возобновления рейсов между Россией и Кубой. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Авиасообщение между Россией и Кубой было прекращено в феврале.

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бизнес, россия, куба, сша, туризм, авиатопливо