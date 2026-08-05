Как частным инвесторам заработать на облигациях в 2026 году

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Первое полугодие 2026 года стало знаковым для российского долгового рынка: объем первичного размещения корпоративных облигаций достиг исторического максимума в 4,5 трлн рублей. Примечательно, что почти четверть этого объема — 1,1 триллион рублей — пришлась на частных инвесторов, что подтверждает высокий интерес розничных игроков к этому инструменту.Облигации традиционно занимают нишу между консервативными депозитами и волатильными акциями. На фоне текущей конъюнктуры, когда средняя ставка по вкладам в топ-10 банков составляет около 12–13% годовых, а ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка оценивается аналитиками примерно в 15% годовых, сегмент облигаций предлагает более широкий диапазон для поиска доходности. Однако, как и в любом сегменте финансового рынка, здесь действует фундаментальное правило: чем выше потенциальная доходность, тем выше риски, которые обязан оценить для себя инвестор.Рассмотрим ключевые параметры выбора облигаций, которые позволят максимизировать доходность на среднесрочном горизонте без принятия избыточного риска.Кредитное качество эмитента: три уровня доходностиВесь спектр эмитентов на рынке можно условно разделить на три группы, каждая из которых предлагает свой уровень доходности и риска:Государственные облигации (ОФЗ): Базовый ориентир для консервативных стратегий. Доходность среднесрочных и долгосрочных выпусков сегодня находится в диапазоне 15–15,5% годовых.Крупные корпорации (рейтинг ААА-А): Бумаги системообразующих компаний предлагают премию к ОФЗ. Здесь доходность варьируется от 15 до 19% годовых, что отражает более высокий, но все еще умеренный кредитный риск.Высокодоходные облигации: В этом сегменте можно найти доходность до 23% годовых. Однако стоит четко осознавать, что это плата за значительно возросшие риски. С начала года негативные события затронули уже 17 эмитентов, а в июле к ним добавились еще четыре. Ключевое напоминание: брокерский счет не страхует кредитный риск, и в случае дефолта инвестор не получит обратно номинальную стоимость облигации.Купонная политика: фиксация против плаванияПри выборе бумаги важно понимать природу купонного дохода. Облигации с фиксированным купоном позволяют зафиксировать высокую доходность на длительный срок (3–10 лет), но их рыночная стоимость чувствительна к изменениям ключевой ставки. Например, при резком росте ставки тело облигации с фиксированным купоном будет переоценено рынком вниз для выравнивания доходности с новыми выпусками.В свою очередь, облигации с переменным купоном (привязанным к ключевой ставке или инфляции) защищены от колебаний стоимости тела долга, так как их купонный доход автоматически адаптируется к текущей рыночной конъюнктуре, но при снижении ставки, к которой привязана купонная выплата облигации теряется хорошая доходность.Ключевые преимущества для частного инвестораПомимо выбора эмитента и типа купона, существуют структурные особенности, делающие облигации привлекательным инструментом. Прежде всего, это налоговые льготы через индивидуальный инвестиционный счет. Использование ИИС позволяет получать вычеты в упрощенном порядке. После трех лет владения таким счетом сумма налогового вычета может достигать 30 миллионов рублей, что практически нивелирует разницу в налогообложении между купонным доходом и банковским депозитом. Кроме того, само тело облигации освобождается от налога при продаже по истечении трех лет непрерывного владения.Далее - валютная диверсификация. Эмитенты, включая государство, предлагают инструменты, номинированные в иностранной валюте (юань, доллар) или с привязкой к ней. В этом сегменте можно найти купонную доходность на уровне 7–8% годовых, что является привлекательной альтернативой классическим депозитам."Несгораемый" накопленный купонный доход — это одно из ключевых отличий облигаций от других инструментов. В отличие от депозита, при досрочном расторжении которого теряются проценты, несгораемый купонный доход накапливается ежедневно и всегда выплачивается продавцу. Инвестор получает этот доход пропорционально сроку владения бумагой, что делает этот инструмент более гибким.Ну и, наконец, частота выплат. Рынок эволюционирует в сторону повышения ликвидности денежного потока. Многие эмитенты переходят с полугодовых или годовых выплат на ежеквартальные и даже ежемесячные купоны, что позволяет инвестору получать регулярный доход и гибко управлять своими средствами.Таким образом, в текущих рыночных условиях облигации остаются эффективным инструментом для размещения капитала, но требуют взвешенного подхода, учитывающего баланс между доходностью, надежностью и налоговой эффективностью.Автор: Михаил Курдюков, директор аудиторско-консалтинговой группы "Юникон"
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Первое полугодие 2026 года стало знаковым для российского долгового рынка: объем первичного размещения корпоративных облигаций достиг исторического максимума в 4,5 трлн рублей. Примечательно, что почти четверть этого объема — 1,1 триллион рублей — пришлась на частных инвесторов, что подтверждает высокий интерес розничных игроков к этому инструменту.
Облигации традиционно занимают нишу между консервативными депозитами и волатильными акциями. На фоне текущей конъюнктуры, когда средняя ставка по вкладам в топ-10 банков составляет около 12–13% годовых, а ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка оценивается аналитиками примерно в 15% годовых, сегмент облигаций предлагает более широкий диапазон для поиска доходности. Однако, как и в любом сегменте финансового рынка, здесь действует фундаментальное правило: чем выше потенциальная доходность, тем выше риски, которые обязан оценить для себя инвестор.
Рассмотрим ключевые параметры выбора облигаций, которые позволят максимизировать доходность на среднесрочном горизонте без принятия избыточного риска.
Кредитное качество эмитента: три уровня доходности
Весь спектр эмитентов на рынке можно условно разделить на три группы, каждая из которых предлагает свой уровень доходности и риска:
Государственные облигации (ОФЗ): Базовый ориентир для консервативных стратегий. Доходность среднесрочных и долгосрочных выпусков сегодня находится в диапазоне 15–15,5% годовых.
Крупные корпорации (рейтинг ААА-А): Бумаги системообразующих компаний предлагают премию к ОФЗ. Здесь доходность варьируется от 15 до 19% годовых, что отражает более высокий, но все еще умеренный кредитный риск.
Высокодоходные облигации: В этом сегменте можно найти доходность до 23% годовых. Однако стоит четко осознавать, что это плата за значительно возросшие риски. С начала года негативные события затронули уже 17 эмитентов, а в июле к ним добавились еще четыре. Ключевое напоминание: брокерский счет не страхует кредитный риск, и в случае дефолта инвестор не получит обратно номинальную стоимость облигации.
Купонная политика: фиксация против плавания
При выборе бумаги важно понимать природу купонного дохода. Облигации с фиксированным купоном позволяют зафиксировать высокую доходность на длительный срок (3–10 лет), но их рыночная стоимость чувствительна к изменениям ключевой ставки. Например, при резком росте ставки тело облигации с фиксированным купоном будет переоценено рынком вниз для выравнивания доходности с новыми выпусками.
В свою очередь, облигации с переменным купоном (привязанным к ключевой ставке или инфляции) защищены от колебаний стоимости тела долга, так как их купонный доход автоматически адаптируется к текущей рыночной конъюнктуре, но при снижении ставки, к которой привязана купонная выплата облигации теряется хорошая доходность.
Ключевые преимущества для частного инвестора
Помимо выбора эмитента и типа купона, существуют структурные особенности, делающие облигации привлекательным инструментом. Прежде всего, это налоговые льготы через индивидуальный инвестиционный счет. Использование ИИС позволяет получать вычеты в упрощенном порядке. После трех лет владения таким счетом сумма налогового вычета может достигать 30 миллионов рублей, что практически нивелирует разницу в налогообложении между купонным доходом и банковским депозитом. Кроме того, само тело облигации освобождается от налога при продаже по истечении трех лет непрерывного владения.
Далее - валютная диверсификация. Эмитенты, включая государство, предлагают инструменты, номинированные в иностранной валюте (юань, доллар) или с привязкой к ней. В этом сегменте можно найти купонную доходность на уровне 7–8% годовых, что является привлекательной альтернативой классическим депозитам.
"Несгораемый" накопленный купонный доход — это одно из ключевых отличий облигаций от других инструментов. В отличие от депозита, при досрочном расторжении которого теряются проценты, несгораемый купонный доход накапливается ежедневно и всегда выплачивается продавцу. Инвестор получает этот доход пропорционально сроку владения бумагой, что делает этот инструмент более гибким.
Ну и, наконец, частота выплат. Рынок эволюционирует в сторону повышения ликвидности денежного потока. Многие эмитенты переходят с полугодовых или годовых выплат на ежеквартальные и даже ежемесячные купоны, что позволяет инвестору получать регулярный доход и гибко управлять своими средствами.
Таким образом, в текущих рыночных условиях облигации остаются эффективным инструментом для размещения капитала, но требуют взвешенного подхода, учитывающего баланс между доходностью, надежностью и налоговой эффективностью.
Автор: Михаил Курдюков, директор аудиторско-консалтинговой группы "Юникон"
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