https://1prime.ru/20260805/kurdyukov-871904311.html

Как частным инвесторам заработать на облигациях в 2026 году

Как частным инвесторам заработать на облигациях в 2026 году - 05.08.2026, ПРАЙМ

Как частным инвесторам заработать на облигациях в 2026 году

Первое полугодие 2026 года стало знаковым для российского долгового рынка: объем первичного размещения корпоративных облигаций достиг исторического максимума в... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T05:05+0300

2026-08-05T05:05+0300

2026-08-05T05:05+0300

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мнения аналитиков

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Первое полугодие 2026 года стало знаковым для российского долгового рынка: объем первичного размещения корпоративных облигаций достиг исторического максимума в 4,5 трлн рублей. Примечательно, что почти четверть этого объема — 1,1 триллион рублей — пришлась на частных инвесторов, что подтверждает высокий интерес розничных игроков к этому инструменту.Облигации традиционно занимают нишу между консервативными депозитами и волатильными акциями. На фоне текущей конъюнктуры, когда средняя ставка по вкладам в топ-10 банков составляет около 12–13% годовых, а ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка оценивается аналитиками примерно в 15% годовых, сегмент облигаций предлагает более широкий диапазон для поиска доходности. Однако, как и в любом сегменте финансового рынка, здесь действует фундаментальное правило: чем выше потенциальная доходность, тем выше риски, которые обязан оценить для себя инвестор.Рассмотрим ключевые параметры выбора облигаций, которые позволят максимизировать доходность на среднесрочном горизонте без принятия избыточного риска.Кредитное качество эмитента: три уровня доходностиВесь спектр эмитентов на рынке можно условно разделить на три группы, каждая из которых предлагает свой уровень доходности и риска:Государственные облигации (ОФЗ): Базовый ориентир для консервативных стратегий. Доходность среднесрочных и долгосрочных выпусков сегодня находится в диапазоне 15–15,5% годовых.Крупные корпорации (рейтинг ААА-А): Бумаги системообразующих компаний предлагают премию к ОФЗ. Здесь доходность варьируется от 15 до 19% годовых, что отражает более высокий, но все еще умеренный кредитный риск.Высокодоходные облигации: В этом сегменте можно найти доходность до 23% годовых. Однако стоит четко осознавать, что это плата за значительно возросшие риски. С начала года негативные события затронули уже 17 эмитентов, а в июле к ним добавились еще четыре. Ключевое напоминание: брокерский счет не страхует кредитный риск, и в случае дефолта инвестор не получит обратно номинальную стоимость облигации.Купонная политика: фиксация против плаванияПри выборе бумаги важно понимать природу купонного дохода. Облигации с фиксированным купоном позволяют зафиксировать высокую доходность на длительный срок (3–10 лет), но их рыночная стоимость чувствительна к изменениям ключевой ставки. Например, при резком росте ставки тело облигации с фиксированным купоном будет переоценено рынком вниз для выравнивания доходности с новыми выпусками.В свою очередь, облигации с переменным купоном (привязанным к ключевой ставке или инфляции) защищены от колебаний стоимости тела долга, так как их купонный доход автоматически адаптируется к текущей рыночной конъюнктуре, но при снижении ставки, к которой привязана купонная выплата облигации теряется хорошая доходность.Ключевые преимущества для частного инвестораПомимо выбора эмитента и типа купона, существуют структурные особенности, делающие облигации привлекательным инструментом. Прежде всего, это налоговые льготы через индивидуальный инвестиционный счет. Использование ИИС позволяет получать вычеты в упрощенном порядке. После трех лет владения таким счетом сумма налогового вычета может достигать 30 миллионов рублей, что практически нивелирует разницу в налогообложении между купонным доходом и банковским депозитом. Кроме того, само тело облигации освобождается от налога при продаже по истечении трех лет непрерывного владения.Далее - валютная диверсификация. Эмитенты, включая государство, предлагают инструменты, номинированные в иностранной валюте (юань, доллар) или с привязкой к ней. В этом сегменте можно найти купонную доходность на уровне 7–8% годовых, что является привлекательной альтернативой классическим депозитам."Несгораемый" накопленный купонный доход — это одно из ключевых отличий облигаций от других инструментов. В отличие от депозита, при досрочном расторжении которого теряются проценты, несгораемый купонный доход накапливается ежедневно и всегда выплачивается продавцу. Инвестор получает этот доход пропорционально сроку владения бумагой, что делает этот инструмент более гибким.Ну и, наконец, частота выплат. Рынок эволюционирует в сторону повышения ликвидности денежного потока. Многие эмитенты переходят с полугодовых или годовых выплат на ежеквартальные и даже ежемесячные купоны, что позволяет инвестору получать регулярный доход и гибко управлять своими средствами.Таким образом, в текущих рыночных условиях облигации остаются эффективным инструментом для размещения капитала, но требуют взвешенного подхода, учитывающего баланс между доходностью, надежностью и налоговой эффективностью.Автор: Михаил Курдюков, директор аудиторско-консалтинговой группы "Юникон"

https://1prime.ru/20260731/obligatsii-871938813.html

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Михаил Курдюков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1e/871903666_47:0:306:259_100x100_80_0_0_a5a48ec6722ed8b58632525259b955d0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Курдюков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/1e/871903666_47:0:306:259_100x100_80_0_0_a5a48ec6722ed8b58632525259b955d0.jpg

рынок, финансы, частный инвестор, мнения аналитиков