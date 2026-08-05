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Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно снизился - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно снизился
Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно снизился - 05.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно снизился
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды незначительно снижается, и в ближайшее время возможно скорее укрепление нацвалюты, следует из данных Московской... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:04+0300
2026-08-05T12:07+0300
рынок
минфин
рубль
юань
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды незначительно снижается, и в ближайшее время возможно скорее укрепление нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.41 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,94 рубля. "Вчера пара "юань-рубль" уходила выше 12, но закрепиться там не смогла и закрылась в районе открытия... Возможно, поводом для некоторого укрепления рубля станут публикуемые сегодня Минфином данные по нефтегазовым доходам и объемам покупки-продажи валюты", - рассказал Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем стабилизации курсов основных мировых валют у локальных максимумов с последующими попытками перехода рубля к восстановлению. Такой динамике может способствовать фиксация прибыли по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах на фоне улучшения ситуации в валютной ликвидность и некоторой перекупленности", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. В результате юань и доллар могут отступить от верхних границ диапазонов 11,5-12 и 77-82 соответственно, заключает эксперт.
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рынок, минфин, рубль, юань
Рынок, Минфин, рубль, юань
12:04 05.08.2026 (обновлено: 12:07 05.08.2026)
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже незначительно снизился

Курс юаня на Мосбирже снизился относительно предыдущего закрытия до 11,94 рубля

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды незначительно снижается, и в ближайшее время возможно скорее укрепление нацвалюты, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.41 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,94 рубля.
"Вчера пара "юань-рубль" уходила выше 12, но закрепиться там не смогла и закрылась в районе открытия... Возможно, поводом для некоторого укрепления рубля станут публикуемые сегодня Минфином данные по нефтегазовым доходам и объемам покупки-продажи валюты", - рассказал Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем стабилизации курсов основных мировых валют у локальных максимумов с последующими попытками перехода рубля к восстановлению. Такой динамике может способствовать фиксация прибыли по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах на фоне улучшения ситуации в валютной ликвидность и некоторой перекупленности", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
В результате юань и доллар могут отступить от верхних границ диапазонов 11,5-12 и 77-82 соответственно, заключает эксперт.
 
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