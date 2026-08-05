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Рубль перешел к снижению после публикации планов Минфина по покупкам валюты
Рубль перешел к снижению после публикации планов Минфина по покупкам валюты - 05.08.2026, ПРАЙМ
Рубль перешел к снижению после публикации планов Минфина по покупкам валюты
Курс рубля перешел к снижению к юаню после публикации решения Минфина России о величине покупок валюты и золота по бюджетному правилу на период с с 7 августа по | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:26+0300
2026-08-05T12:26+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению к юаню после публикации решения Минфина России о величине покупок валюты и золота по бюджетному правилу на период с с 7 августа по 4 сентября, следует из данных Московской биржи. К 12.03 мск юань дорожает на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,99 рубля. До публикации решения Минфина он дешевел на 1 копейку, а после нее на пике достигал 12,01 рубля. Ранее в среду Минфин России объявил, что с 7 августа по 4 сентября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 136,17 миллиарда рублей, по 6,5 миллиарда рублей в день.
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рынок, минфин, минфин рф
Рубль перешел к снижению после публикации планов Минфина по покупкам валюты
Курс рубля перешел к снижению к юаню после публикации планов Минфина по покупкам валюты
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению к юаню после публикации решения Минфина России о величине покупок валюты и золота по бюджетному правилу на период с с 7 августа по 4 сентября, следует из данных Московской биржи.
К 12.03 мск юань дорожает на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,99 рубля. До публикации решения Минфина он дешевел на 1 копейку, а после нее на пике достигал 12,01 рубля.
Ранее в среду Минфин России объявил, что с 7 августа по 4 сентября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 136,17 миллиарда рублей, по 6,5 миллиарда рублей в день.