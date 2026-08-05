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Курс рубля к юаню перешел к снижению

Курс рубля к юаню перешел к снижению - 05.08.2026, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню перешел к снижению

Курс рубля к юаню в среду перешел к снижению после объявления Минфином объемов покупки валюты по бюджетному правилу на август, следует из данных Московской... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:55+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в среду перешел к снижению после объявления Минфином объемов покупки валюты по бюджетному правилу на август, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.29 мск рос на 6 копеек, до 12,01 рубля. Ранее в среду Минфин России объявил, что с 7 августа по 4 сентября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 136,17 миллиарда рублей, по 6,5 миллиарда рублей в день. Стоимость нефти на 15.36 мск дорожала на 1,35%, до 80,43 доллара за баррель сорта Brent. Юань на Мосбирже в среду растет на 0,5%. При этом в течение дня курс китайской валюты остается в диапазоне - 11,88–12,05 рубля. "Рубль игнорирует рост котировок Brent…, реагируя на новость о параметрах операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила в августе. Регулятор сообщил о планах увеличить объем покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила до 136,17 миллиарда рублей в общей сложности в период с 7 августа по 4 сентября 2026 года по сравнению с покупками на 123,2 миллиарда рублей в период с 7 июля по 6 августа",- делится Александр Дудников из "Цифра брокер". "Минфин объявил об увеличении покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. Многие участники рынка, наоборот, ожидали снижения объемов покупок", - рассказала Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". Для курса рубля этот фактор может создать дополнительное давление с возможностью роста в августе доллара, евро и юаня в направлении уровней 83-84 рубля 96-98 рублей и 12,55 рублей соответственно, считает Проценко. Рубль может проявлять склонность к дальнейшему ослаблению к основным валютам в границах диапазонов 11,8–12,2 рубля за китайский юань, 79,5–82,5 рубля за доллар США и 92–94 рубля за евро, прогнозирует Дудников.

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