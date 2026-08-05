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Самую дорогую квартиру на вторичном рынке Москвы продали за миллиард рублей

Самую дорогую квартиру на вторичном рынке Москвы продали за миллиард рублей - 05.08.2026, ПРАЙМ

Самую дорогую квартиру на вторичном рынке Москвы продали за миллиард рублей

Самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Москве в первом полугодии 2026 года была продана за 1,049 миллиарда рублей, сообщили РИА Недвижимость в... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:21+0300

2026-08-05T09:21+0300

2026-08-05T09:21+0300

недвижимость

бизнес

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москва

вторичное жилье

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Москве в первом полугодии 2026 года была продана за 1,049 миллиарда рублей, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе экосистемы Kalinka. Речь идет о лоте площадью 209 квадратных метров в 1-м Тружениковом переулке в Хамовниках в центре столицы, пояснил собеседник агентства. "Цена квадратного метра в квартире без отделки превысила 5 миллионов рублей. Высокая стоимость лота обусловлена статусом проекта и престижностью локации. Лот продан в клубном доме класса делюкс в привилегированном районе", – уточнил он. На втором месте по бюджету сделки оказалась квартира в 238 "квадратов" в доме в Большом Саввинском переулке (Хамовники) – ее цена составила более 480 миллионов рублей. Третью позицию заняла сделка на 422 миллиона рублей по квартире в 226 квадратных метров на Большой Полянке в районе Якиманка. Как обратили внимание в пресс-службе Kalinka, время экспозиции на рынке для лота, находящегося на втором месте, составило 2155 дней (почти шесть лет) с момента его появления в продаже, а для лота на третьем месте – более 3000 дней (свыше восьми лет). "Длинные сроки экспозиции в элитном сегменте могут объясняться разными причинами, и каждая сделка имеет свою уникальную историю. Например, старт продаж дома на Полянке пришелся на 2017 год, когда рынок элитной недвижимости Москвы только восстанавливался после кризиса 2014-2016 годов, а спрос на дорогие объекты оставался слабым. После ввода дома в эксплуатацию в 2019 году реализация лотов пришлась на ковидный период 2020-2021 годов, который оказал негативное влияние на премиальный сегмент в целом. Однако не менее важную роль сыграли и планировочные характеристики самого объекта. Площадь 226 "квадратов" находится в самой непростой для реализации нише: для стандартной семьи подобный лот слишком большой, для статусного пентхауса – слишком маленький. Такие промежуточные метражи традиционно оказываются наименее ликвидными и требуют значительно большего времени для поиска покупателя", – отметили в компании. При этом, обращают внимание эксперты, средняя площадь востребованного лота на вторичном рынке элитной недвижимости в январе-июне этого года составила 134,2 квадратного метров, что на 18% ниже показателя за аналогичный период 2025 года, а средний бюджет сделки уменьшился на 5% – до 150 миллионов рублей. "Спрос смещается в сторону более компактных форматов и более рационального ценообразования", – констатировали в Kalinka. Также брокеры зафиксировали значительный – на 57% – рост спроса в сегменте высокобюджетного жилья, что связано с перетоком покупателей с первичного на вторичный рынок. "Здесь цены существенно ниже, а наличие полной суммы позволяет выгоднее зайти в сделку", – уточнили в пресс-службе компании. Еще там отметили, что рейтинг районов по средневзвешенной цене предложения в настоящее время возглавляет Тверской район с результатом в 2,668 миллиона за квадратный метр, что в 2,35 раза больше, чем в июне 2025 года. "Такой скачок обусловлен выходом на рынок пула лотов апартаментов с сервисной составляющей в комплексе Four Seasons", – пояснили в Kalinka. В топ-3 самых дорогих районов города также вошли Хамовники (2,455 миллиона рублей за квадратный метр, +19% за год) и Якиманка (1,619 миллиона рублей за квадратный метр, –11%). Средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке элитного жилья в Москве по итогам июня 2026 года достигла 1,743 миллиона рублей за "квадрат", что на 19% больше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20260730/kvartira-871866710.html

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недвижимость, бизнес, россия, москва, вторичное жилье