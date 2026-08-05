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Россия не нападет, но Латвия укрепляется

Россия не нападет, но Латвия укрепляется - 05.08.2026, ПРАЙМ

Россия не нападет, но Латвия укрепляется

Датский батальон из 800 солдат направляется в Латвию для усиления восточного фланга НАТО, пишет ИноСМИ со ссылкой на DR. По прибытии им предстоит действовать в... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T16:51+0300

2026-08-05T16:51+0300

2026-08-05T16:51+0300

латвия

нато

прибалтика

украина

общество

мировая экономика

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Датский батальон из 800 солдат направляется в Латвию для усиления восточного фланга НАТО, пишет ИноСМИ со ссылкой на DR. По прибытии им предстоит действовать в сложных и непредсказуемых условиях, отмечает директор Рижского центра геополитических исследований Марис Анджанс, один из самых авторитетных экспертов Латвии в сфере безопасности.По словам Анджанса, Латвия, Эстония и Литва, вступившие в альянс в 2004 году, никогда не были в большей безопасности, чем сейчас. Во многом это объясняется конфликтом на Украине, из-за которого НАТО усилил оборону Прибалтики."Теперь в Латвии на регулярной основе размещены войска союзников. До этого момента страны Прибалтики считались членами НАТО лишь на бумаге", — отметил эксперт.Датский батальон войдет в состав сил НАТО в Латвии под командованием Канады. Солдаты будут находиться в стране в течение полугода.При этом Анджанс признает, что Латвия находится в уязвимом положении. Собственная армия страны насчитывает всего около 8–9 тысяч солдат, тогда как Россия располагает примерно полутора миллионами военнослужащих. Кроме того, у Латвии нет эффективной системы ПВО."В соотношении сил преимущество явно на стороне России", — заявил он.Вместе с тем эксперт подчеркнул, что Россия на данный момент поглощена войной с Украиной и не планирует нападать на НАТО. "Страны Прибалтики не питают иллюзий относительно России. Но, с западной точки зрения, некоторые действия Москвы кажутся труднообъяснимыми, тогда как Россия со своей точки зрения находит им оправдание", — добавил Анджанс.

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латвия, нато, прибалтика, украина, общество , мировая экономика