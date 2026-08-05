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Лепс отменил концерты в Крыму

Лепс отменил концерты в Крыму - 05.08.2026, ПРАЙМ

Лепс отменил концерты в Крыму

Народный артист России Григорий Лепс сообщил, что отменяет концерты в Крыму, запланированные на август, и приостанавливает выступления в регионе,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:29+0300

2026-08-05T12:29+0300

2026-08-05T12:29+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Народный артист России Григорий Лепс сообщил, что отменяет концерты в Крыму, запланированные на август, и приостанавливает выступления в регионе, предварительно, до следующего года. "Важная информация! Крым! К сожалению, мы вынуждены отменить концерты в Феодосии (11 августа) и в Ялте (12 августа) в связи с действующими ограничениями электроснабжения в Крыму, сложной ситуацией в регионе", - написал он в своем Telegram-канале. Лепс уточнил, что возврат средств за купленные билеты осуществляется по месту их приобретения. "Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. До встречи следующим летом!" - заключил артист. Исходя из данных афиши, ближайшие концерты Лепса состоятся в Сочи 14 августа, в Ростове-на-Дону 17 августа и в Воронеже 19 августа. Осенью артист выступит в Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Набережных Челнах, Казани, Самаре, а также в Минске.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крым, ялта, сочи