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Юрист предупредил, чем опасны сообщения от ломбардов

Юрист предупредил, чем опасны сообщения от ломбардов - 05.08.2026, ПРАЙМ

Юрист предупредил, чем опасны сообщения от ломбардов

СМС-сообщения с предложением быстрого займа под залог ювелирных изделий сегодня получают многие владельцы телефонов. Однако заманчивое предложение может... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T03:03+0300

2026-08-05T03:03+0300

2026-08-05T03:03+0300

финансы

общество

банк россии

ломбарды

эксклюзив

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. СМС-сообщения с предложением быстрого займа под залог ювелирных изделий сегодня получают многие владельцы телефонов. Однако заманчивое предложение может скрывать не только невыгодные условия, но и прямую угрозу финансовой безопасности. О том, как распознать опасность и не стать жертвой мошенников, агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, даже если сообщение выглядит законным и содержит реквизиты организации, переходить по ссылкам из таких рассылок стоит с большой осторожностью. Злоумышленники нередко маскируют фишинговые сайты под страницы известных компаний. После перехода пользователя могут попросить ввести персональные данные, реквизиты банковской карты или коды подтверждения, что создает риск хищения денег и персональной информации.Мошенники часто используют тему ломбардов в схемах социальной инженерии, когда жертву запугивают и подталкивают к срочным действиям, заставляя сдать ценности и перевести вырученные деньги на "безопасный" счет ."Главное правило цифровой безопасности остается неизменным: не переходите по ссылкам из неожиданных СМС, проверяйте адрес сайта, а при малейших сомнениях самостоятельно найдите официальный сайт организации через браузер и только после этого принимайте решение", — предупредил Хаминский.Кроме того, не следует оформлять заем "в один клик", не изучив условия договора. Залоговые договоры предполагают передачу имущества в обеспечение обязательства. Если заемщик не исполнит свои обязательства, он может лишиться заложенной вещи в порядке, предусмотренном законодательством и договором.Перед оформлением займа необходимо убедиться, что ломбард действительно включен в государственный реестр Банка России , внимательно ознакомиться с полной стоимостью кредита, процентной ставкой, сроками и последствиями просрочки. Также стоит помнить, что ломбарды не проверяют кредитную историю и не делают отметок о просрочках в бюро кредитных историй, но при невыкупе залога вещь будет продана, заключил Хаминский.

https://1prime.ru/20260804/zoloto-872008054.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , банк россии, ломбарды, эксклюзив