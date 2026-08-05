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В Лондоне водители автобусов устроят забастовку из-за жары

В Лондоне водители автобусов устроят забастовку из-за жары - 05.08.2026, ПРАЙМ

В Лондоне водители автобусов устроят забастовку из-за жары

Более 1,5 тысячи водителей автобусов в Лондоне устроят забастовки из-за тяжелых условий труда, связанных с аномальной жарой, сообщает профсоюз Unite. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:01+0300

2026-08-05T17:01+0300

2026-08-05T17:01+0300

бизнес

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лондон

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ЛОНДОН, 5 авг - ПРАЙМ. Более 1,5 тысячи водителей автобусов в Лондоне устроят забастовки из-за тяжелых условий труда, связанных с аномальной жарой, сообщает профсоюз Unite. "С этого месяца движение автобусов в Северном Лондоне и Эссексе будет очень сильно нарушено, поскольку более 1,5 тысячи водителей из восьми депо устроят забастовку", - говорится в заявлении профсоюза. Акции растянутся на три месяца: в августе будет 10 забастовочных дней, а в сентябре и октябре - по восемь. Они приведут к отменам и сильным задержкам автобусных рейсов, часть забастовок также придется на закрытие станций на одной из линий метро, сообщает Unite. Отмечается, что причиной недовольства водителей стали условия труда в сильную жару. Установленные в автобусах системы позволяют охладить воздух только на 2-3 градуса, из-за чего температура в кабине водителей может достигать 40 градусов. В результате некоторые водители столкнулись с проблемами со здоровьем, в том числе с тепловым ударом и обезвоживанием, сказано в заявлении. По сообщению профсоюза, автобусный оператор Arriva North London не принял необходимые меры, несмотря на жалобы сотрудников. В конце июля в Англии уже в четвертый раз за несколько месяцев установилась аномальная жара. Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на половине территории Англии.

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