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Итальянец по ошибке выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро

Итальянец по ошибке выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро - 05.08.2026, ПРАЙМ

Итальянец по ошибке выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро

Житель итальянского города Битонто в провинции Бари по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на миллион евро, однако его удалось обнаружить на... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:06+0300

2026-08-05T12:06+0300

2026-08-05T12:06+0300

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общество

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РИМ, 5 авг - ПРАЙМ. Житель итальянского города Битонто в провинции Бари по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на миллион евро, однако его удалось обнаружить на мусоросортировочной станции, сообщила газета Repubblica. В публикации говорится, что мужчина много лет играет в мгновенную лотерею и выбирает одни и те же числа - 2, 4, 8, 10 и 51, связанные для него с близким человеком. Причиной казуса стала надпись на билете. Согласно правилам лотереи, небольшие выигрыши можно получить непосредственно в пункте продажи, тогда как крупные суммы там не выплачиваются. На выигрышном билете появилась отметка о том, что он "не подлежит выплате" в данном пункте. Мужчина решил, что ничего не выиграл, оставил билет и отправился домой. Уже дома родственники обратили внимание, что выпавшие номера совпадают с указанными на его билете. Поняв ошибку, семья вернулась в место продажи, но билета там уже не было - его выбросили в мусор, который отправился на сортировочный пункт. Генеральный директор компании Sanb, занимающейся сбором и вывозом отходов в Битонто и соседних городах, назвал произошедшее чудом. По его словам, специалисты восстановили весь маршрут и смогли определить, в каком именно мусоровозе оказался билет. Поиски на свалке продолжались до утра. В итоге билет обнаружили в проколотом пакете среди других, уже пришедших в негодность лотерейных билетов. Единственный выигрышный билет, по счастливой случайности, сохранился целым. Хозяин предприятия рассказал, что лично прикоснулся к найденному билету, так как посчитал, что это могло бы принести ему удачу. После завершения поисков сотрудники ради шутки решили купить лотерейный билет себе. Так им повезло выиграть 50 евро. В апреле жителю Триеста вернули сверток с 7 тысячами евро мелкими купюрами, оказавшийся на свалке. В середине февраля житель провинции Лечче по неосторожности выбросил в уличный мусорный контейнер шкатулку с 20 золотыми слитками общей стоимостью около 120 тысяч евро. Карабинеры также помогли ему вернуть потерянное.

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бизнес, общество , лотерея, италия